Vietravel có lãi trở lại

Báo cáo tài chính quý III của Vietravel ghi nhận những con số tích cực cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch và hàng không.

Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) đã công bố báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất của quý III.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp là hơn 51 tỷ đồng . Sau khi hợp nhất với các công ty con và công ty liên kết, lợi nhuận trong quý III của công ty đạt gần 7 tỷ đồng .

So với khoản lỗ 108 tỷ đồng hồi quý I và 191 tỷ cùng kỳ năm 2021, khoản lợi nhuận này là một con số rất tích cực cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch và hàng không.

Lợi nhuận sau thuế của Vietravel

Nhãn I/2021 II/2021 III/2021 IV/2021 I/2022 II/2022 III/2022

Tỷ đồng -72.8 -217.2 -192.2 228.3 -108 -6 7

Riêng mảng hoạt động kinh doanh chính là du lịch của Vietravel cho thấy kết quả đạt được trong quý III vượt trội so với dự báo. Doanh thu đạt gần 1.500 tỷ đồng , vượt 21% so với kế hoạch đã đặt ra trong quý. Con số này cũng tăng 25% so với kết quả kinh doanh của cả 6 tháng đầu năm.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, Vietravel đạt doanh thu 2.700 tỷ đồng ở mảng kinh doanh du lịch.

Trong tháng 9, doanh thu từ hoạt động du lịch nước ngoài chiếm 50% trong tổng cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Con số này trước khi xảy ra Covid-19 (năm 2019) là 66%.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của du lịch nước ngoài (outbound) của Vietravel tăng mạnh trong những tháng gần đây. Mặc dù một số thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… mới tuyên bố mở cửa du lịch nhưng đã tác động đến sự gia tăng tỷ lệ doanh thu du lịch nước ngoài trong cơ cấu doanh thu chung của công ty.

Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu từ MICE chiếm 60%. Điều này cho thấy nhu cầu tổ chức chương trình du lịch kết hợp hội họp của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tái tạo sức lao động, tạo mối liên hệ gắn kết giữa các nhân sự của đơn vị sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội luôn ở mức cao.

Đối với mảng hàng không, Vietravel Airlines ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trước khi bước vào đợt kinh doanh những tháng cuối năm 2022.

Tính đến hết ngày 30/10, tỷ số lấp đầy các chuyến bay trong giai đoạn Tết đã đạt 87%. Bên cạnh việc tăng cường làm việc với các cơ quan chức trách hàng không trong nước để tăng tuần suất các chặng bay nội địa dịp cao điểm Tết, Vietravel Airlines cũng đang thực hiện các công tác chuẩn bị để sẵn sàng khai trương đường bay quốc tế đầu tiên của hãng vào ngày 9/12, đường bay Hà Nội - Bangkok với tần suất 1 chuyến/ngày và đường bay TP.HCM - Bangkok vào tháng 1/2023.

"Kết quả kinh doanh cho thấy chúng tôi hoàn toàn có thể cân bằng giữa hoạt động du lịch và hàng không là hai mảng kinh doanh cốt lõi của Vietravel để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp" - đại diện Vietravel chia sẻ.

Dự báo trong quý IV, ngành du lịch và hàng không tiếp tục có nhiều diễn biến thuận lợi với các sự kiện đặc sắc trong năm như Giáng Sinh, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, mùa du lịch lá vàng lá đỏ…

Ngoài ra, việc một số nước hoàn toàn mở cửa du lịch trùng với các sự kiện này hứa hẹn sẽ là một mùa du lịch cao điểm không khác gì mùa du lịch hè. Kế hoạch đặt ra trong quý IV của Vietravel là 150.000 lượt khách và 1.000 tỷ đồng doanh thu về du lịch.