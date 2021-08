Vietravel Airlines và Pacific Airlines gần như 'ngủ đông'

Cả tháng 7, Vietravel Airlines chỉ thực hiện 3 chuyến bay, trong khi 17 trong tổng số 18 máy bay của Pacific Airlines hiện nằm sân không vận hành.

Tháng 7 vừa qua với các hãng hàng không Việt Nam khó khăn không kém tháng 4/2020, giai đoạn ảm đạm nhất của ngành trong năm 2020 khi dịch Covid-19 lần đầu bùng phát mạnh tại Việt Nam. Cả tháng 7, sáu hãng hàng không Việt thực hiện 3.772 chuyến bay, chỉ nhỉnh hơn 145 chuyến so với thời điểm tháng 4/2020.

Trong tháng 7, Vietravel Airlines chỉ thực hiện đúng 3 chuyến bay. Tân binh của ngành hàng không Việt ghi nhận lượng chuyến bay giảm 86,4% so với tháng trước đó và là tháng ảm đạm nhất của hãng kể từ khi vận hành.

Cũng rơi vào tình trạng "ngủ đông" như Vietravel Airlines là Pacific Airlines. Hãng bay thành viên của Vietnam Airlines Group hiện có tới 17 trong tổng số 18 máy bay trong đội bay đang nằm sân, không khai thác do vắng khách vì dịch bệnh. Cả tháng 7, Pacific Airlines chỉ khai thác 37 chuyến bay, giảm 76,4% so với tháng trước và giảm 97,6% so với cùng kỳ.

Hàng không Việt "ngủ đông" trong tháng 7 Lượng máy bay đang hoạt động khai thác và máy bay nằm sân của các hãng hàng không Việt. (số liệu: Planespotter) Nhãn Vietnam Airlines Vietjet Air Bamboo Airways Pacific Airlines Vasco Vietravel Airlines Máy bay hoạt động Chiếc 27 11 8 1 5 3 Máy bay nằm sân

73 63 19 17 0 0

Cũng trong tháng 7, Vietnam Airlines là hãng bay thực hiện nhiều chuyến bay nhất, nhưng chỉ ở mức 1.522 chuyến bay, giảm 79% so với tháng trước và giảm 84,8% so với cùng kỳ. Xếp sau là Bamboo Airways với 1.071 chuyến bay, giảm 14,3% so với tháng trước và giảm 56,7% so với cùng kỳ.

Vietjet Air thực hiện 676 chuyến bay trong tháng 7, giảm 48,8% so với tháng trước và giảm 91,9% so với cùng kỳ. Vasco cũng tương tự Pacific Airlines, chỉ thực hiện 52 chuyến bay trong tháng, giảm 4% so với tháng trước và giảm 95,2% so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Planespotter, trong 100 máy bay của Vietnam Airlines, đã có 73 chiếc phải nằm sân ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Con số này của Vietjet Air là 63 trong tổng số 74 chiếc; của Bamboo Airways là 19 trong trong số 29 chiếc.

Việc hạn chế khai thác các đường bay nội địa và quy định phải cách ly tập trung 14 ngày với người đến từ vùng dịch đã làm suy giảm rõ rệt nhu cầu di chuyển hàng không của hành khách. Gần nhất, Bộ GTVT đã cho phép Cục Hàng không căn cứ nhu cầu thực tế, có thể giảm khai thác đường bay TP.HCM - Hà Nội xuống dưới 2 chuyến khứ hồi/ngày.

Trước đó, theo yêu cầu của Cục Hàng không, xuất phát từ đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk, đường bay TP.HCM - Buôn Ma Thuột sẽ tạm dừng khai thác từ 0h ngày 5/8 trong thời gian Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách xã hội.