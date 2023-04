Vietnamobile tặng sim 'Vô hạn' dịp sinh nhật, tăng tốc độ mạng gấp đôi

Trong tháng 4, nhân dịp sinh nhật 14 tuổi, Vietnamobile mang đến cơ hội nhận miễn phí sim ‘Vô hạn’ với ưu đãi trọn đời, tương đương gần 100.000 đồng nếu đăng ký mỗi tháng.

Vừa xem YouTube vừa chờ đón con trước một trường tiểu học ở quận Phú Nhuận (TP.HCM), chị Trang Phạm chia sẻ: “Mới đầu tháng, tôi mua bộ đôi sim ‘King’ cho bản thân và chồng, sau đó được tặng thêm một sim ‘Vô hạn’. Tôi lắp sim tặng vào chiếc đồng hồ thông minh của con, giờ bé có thể chủ động gọi cho bố mẹ, kể cả video call. Chương trình ‘mua 2 được 3’ của Vietnamobile tiện lợi và tiết kiệm”.

Chị Trang là một trong nhiều khách hàng hài lòng với chương trình Tặng một sim “Vô hạn” miễn phí của Vietnamobile với quyền lợi miễn phí gọi nội mạng cùng 4 GB lưu lượng data để kết nối Internet mỗi ngày. Khi đăng ký 2 sim “King” hoặc ”King+”, người dùng sẽ nhận được sim “Vô hạn” miễn phí. Ưu đãi đặc biệt này áp dụng độc quyền trên cửa hàng trực tuyến và ứng dụng mới của Vietnamobile.

Không chỉ dành cho khách hàng mới, sim “Vô hạn” còn được tặng miễn phí cho hàng triệu người dùng đã đồng hành cùng thương hiệu trong nhiều năm, có mức chi tiêu cao hoặc nạp thẻ từ 140.000 đồng trong tháng 4.

Vietnamobile triển khai chương trình tặng một sim “Vô hạn” khi mua 2 sim “King” hoặc “King+”.

Bên cạnh các ưu đãi hấp dẫn, Vietnamobile còn đón tuổi mới với nhiều cải tiến về tốc độ mạng. Cụ thể, dịch vụ tại 18 tỉnh thành ở khu vực phía Nam (Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre) vừa được Vietnamobile nâng cấp với các trạm thu/phát sóng, giúp tốc độ kết nối Internet tăng gấp đôi. Theo khảo sát mới nhất do Vietnamobile thực hiện, nhiều người dùng cảm thấy hài lòng với sự cải tiến rõ rệt trong tốc độ mạng.

Song song, Vietnamobile ra mắt ứng dụng mới với nhiều tiện ích từ tháng 3. Tại đây, khách hàng có thể kiểm tra, cập nhật tức thời thông tin thuê bao theo yêu cầu của Chính phủ, mua các gói data, thoại phù hợp nhu cầu sử dụng, đồng thời tận hưởng kho giải trí đa dạng…

Anh Quang Sang - giảng viên một trường đại học ở Đồng Nai, khách hàng của Vietnamobile trong hơn 7 năm qua - chia sẻ: “Tôi thấy tốc độ mạng của Vietnamobile từ sau Tết nhanh hơn hẳn. Ở một số nơi, tôi thử đo bằng ứng dụng Speedtest và thấy tốc độ tải đạt hơn 50 Mbps. Ứng dụng Vietnamobile mới cũng tiện dụng. Tôi đã đổi eSIM và thanh toán luôn bằng ví Gpay có sẵn trong ứng dụng”.

Ứng dụng Vietnamobile cung cấp nhiều tiện ích viễn thông.

Chia sẻ về thành quả vượt trội nhân kỷ niệm 14 năm thành lập, ông Raymond Ho - CEO Vietnamobile - cho biết: “Chúng tôi cam kết mang đến khách hàng trải nghiệm số hoàn hảo cùng nhiều quyền lợi đi kèm. Hy vọng bất kể khi nào người dùng muốn khám phá thế giới, Vietnamobile luôn là lựa chọn hàng đầu”.

Hiện nay, ngoài những ưu đãi từ sim “King”, “King+” như trên, khách hàng cài ứng dụng Vietnamobile mới còn có cơ hội trúng điện thoại iPhone 14 Pro Max và hàng triệu quà tặng giá trị khác từ vòng quay may mắn.