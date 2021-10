Vietnam Motor Show và nhiều triển lãm ôtô quốc tế bị hoãn vì Covid-19

Đại dịch Covid-19 đã tạo nên nhiều tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp ôtô thế giới, đặc biệt là các triển lãm xe quốc tế.

Là một trong những triển lãm được mong chờ nhất thế giới, Geneva Motor Show vừa ra quyết định hủy bỏ sự kiện này vào năm 2022. Trước đó, triển lãm này cũng phải hủy bỏ vào năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây cũng là tình hình chung đối với những triển lãm mang tầm cỡ quốc tế khác.

Nhiều triển lãm ôtô quốc tế bị hủy bỏ

Geneva Motor Show 2021 là triển lãm ôtô quốc tế gần nhất thông báo hủy tổ chức vì lo ngại những ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Chúng tôi đã nỗ lực và cố gắng bằng mọi cách để tái khởi động lại Triển lãm Geneva Motor Show vào năm 2022. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực, chúng tôi phải đối mặt với thực tế rằng tình hình đại dịch không được kiểm soát và trở thành mối đe dọa lớn đối với một sự kiện lớn như Geneva Motor Show. Tôi hy vọng Triển lãm Geneva Motor Show sẽ trở lại mạnh mẽ vào năm 2023”, ông Maurice Turrettini, đại diện ban tổ chức Triển lãm Geneva cho biết.

Nhiều triển lãm ôtô quốc tế ngừng tổ chức vì lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Autoweek.

Đại dịch Covid-19 là một trong nhiều nguyên nhân chính khiến nhiều triển lãm trên thế giới phải hủy bỏ, New York Motor Show 2021 cũng không ngoại lệ. Triển lãm này đã có đến 3 lần dời thời gian tổ chức trong suốt 18 tháng qua, trước khi đi đến quyết định hủy bỏ.

Ban tổ chức New York Motor Show 2021 cho biết do sự lây lan của chủng Delta, chính quyền địa phương quyết định ban hành một số bộ luật để hạn chế bùng phát đại dịch. Dự kiến Triển lãm New York Motor Show sẽ được tổ chức vào tháng 4/2022.

“Với tư cách là đơn vị tổ chức Triển lãm New York Motor Show, chúng tôi cam kết đưa đến môi trường an toàn cho mọi người, bao gồm cả đơn vị tổ chức, nhà triển lãm và hàng nghìn khách tham quan”, đại diện ban tổ chức triển lãm cho biết.

Một trong những triển lãm ôtô lớn nhất châu Á và quốc tế là Tokyo Motor Show cũng phải ngừng tổ chức vì dịch Covid-19. Kể từ khi lần đầu được tổ chức vào năm 1954 với chu kỳ hai năm một lần, năm 2021 là lần đầu tiên Triển lãm Tokyo Motor Show bị hủy bỏ.

Akio Toyoda, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, đồng thời là đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện cho biết: “Tokyo Motor Show được hủy bỏ chứ không phải chậm trễ. Thật khó để tổ chức sự kiện cho những khách tham quan mà vẫn đảm bảo an toàn với tình hình như hiện nay".

"Mặt khác, chúng tôi muốn ưu tiên cho khách tham quan trải nghiệm những sản phẩm được trưng bày tại đây một cách thực tế nhất chứ không phải thông qua thực tế ảo hay một số phương thức khác”, ông Akio Toyoda nói thêm. Ở lần tổ chức tiếp theo, triển lãm này được dự kiến đổi tên thành Tokyo Mobility Show.

Triển lãm Ôtô Việt Nam 2021 bị hoãn

Mặc dù được dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2021, với động thái có phần im ắng của ban tổ chức và các nhãn hàng, Vietnam Motor Show (VMS) khả năng cao bị hoãn 2 năm liên tiếp vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Triển lãm Vietnam Motor Show có nguy cơ bị hoãn 2 năm liên tiếp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo nguồn tin từ một nhà sản xuất ôtô thuộc VAMA, rất có thể Vietnam Motor Show sẽ được dời thời điểm tổ chức sang tháng 5/2022. Vào năm ngoái, triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam cũng bị hủy bỏ cùng lý do trên.

Lần gần nhất VMS được tổ chức là vào năm 2019, với 206.110 lượt khách tham quan trong 5 ngày diễn ra sự kiện. Tại triển lãm năm 2019, 15 hãng ôtô đã trưng bày và giới thiệu hơn 100 sản phẩm.

Trái với triển lãm ôtô trên thế giới nhằm mục tiêu giới thiệu các mẫu xe mới và công nghệ mới trên ôtô, VMS được xem là sự kiện thiên về phục vụ mục đích giới thiệu và bán sản phẩm của các hãng xe.

Chính vì thế, Triển lãm Ôtô Việt Nam thường được xem là "chợ xe" lớn nhất năm, nơi mà các hãng xe tham dự mang theo đội ngũ tư vấn bán hàng đông đảo. Sau mỗi lần được tổ chức, VMS mang lại doanh số tăng vọt cho không ít hãng xe.