Vietnam Airlines đạt chuẩn quốc tế về an toàn phòng chống dịch

Tổ chức Skytrax đánh giá và xếp hạng hàng không Skytrax cấp chứng chỉ 5 sao cho công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Skytrax đánh giá Vietnam Airlines có 99% tiêu chí đạt chuẩn 5 sao và hơn 4 sao, đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn cho nhân viên và hành khách, khử trùng máy bay, vệ sinh vật tư thiết bị phục vụ.

Xếp thứ 9 thế giới

Các chuyên gia Skytrax thực hiện chương trình đánh giá trong tháng 5 và 6 đối với Vietnam Airlines về tất cả biện pháp phòng chống dịch áp dụng trong suốt quá trình hành bay, gồm thông tin cho hành khách phòng chống dịch bệnh trên website; công tác đảm bảo vệ sinh khử trùng máy bay, trang thiết bị phục vụ hành khách; các biện hạn chế tiếp xúc; trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên; vật tư y tế phòng chống dịch bệnh; quy trình kiểm soát khách, xử lý các sự cố; các biện pháp điều chỉnh tiêu chuẩn dịch vụ tại mặt đất và trên chuyến bay nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Thước đo để Skytrax đánh giá là tiêu chuẩn chung về an toàn sức khỏe hành khách trên toàn cầu và thực tiễn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các hướng dẫn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải Hàng không (IATA) cũng như chính sách phòng chống dịch của Hiệp hội An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA).

Kết quả đánh giá theo thang điểm 1-5 sao cho thấy, Vietnam Airlines có gần 99% tiêu chí đạt chuẩn 5 sao và hơn 4 sao. Trong đó, Skytrax đánh giá cao nỗ lực của Vietnam Airlines trong công tác bảo đảm an toàn cho nhân viên và hành khách, khử trùng máy bay và vệ sinh vật tư thiết bị phục vụ.

VNA phun khử trùng toàn bộ đội tàu bay khai thác trong ngày.

Với kết quả xếp hạng này, Vietnam Airlines trở thành một trong những hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam và hãng hàng không thứ 9 trên thế giới được Skytrax cấp chứng chỉ cao nhất về an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Việc đáp ứng những tiêu chí khắt khe của Skytrax là minh chứng cho nỗ lực của hãng hàng không quốc gia Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe của hành khách, người lao động và cộng đồng. Điều này giúp hành khách thêm tin tưởng, an tâm xuyên suốt hành trình bay với Vietnam Airlines.

Ông Edward Plaisted, Tổng giám đốc Skytrax, cho biết Vietnam Airlines triển khai loạt nâng cấp về vệ sinh để đảm bảo an toàn cho hành khách và người lao động trong thời kỳ đại dịch. Các phương án này được thực hiện nhất quán và đồng bộ, cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp mức độ rủi ro tại thị trường nội địa. Điều quan trọng là Vietnam Airlines có kế hoạch phù hợp để quản lý khi lượng khách vận chuyển tăng lên và hãng cũng chuẩn bị đón nhiều hành khách quốc tế hơn.

Xây dựng 4 cấp độ chống dịch

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, ngành vận tải hàng không toàn cầu không chỉ chịu thiệt hại nặng nề về tài chính, mà còn có sự biến động mạnh trong hoạt động khai thác. Khái niệm “an toàn là số 1”, “bay an toàn” được bổ sung những tiêu chuẩn khắt khe và tốn kém về dịch tễ, thay vì chỉ là vấn đề kỹ thuật.

Theo đó, Vietnam Airlines thay đổi một số quy định trong toàn bộ dây chuyền khai thác, tăng cường và siết chặt loạt biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống dịch Covid-19. Vietnam Airlines chủ động xây dựng 4 cấp độ phòng chống dịch để sẵn sàng kích hoạt triển khai áp dụng trong hệ thống, cùng các bộ biện pháp phòng ngừa và kiểm soát phù hợp tương ứng từng mức độ rủi ro lây nhiễm trên chuyến bay.

Nguyên tắc đưa ra là dịch diễn ra trong xã hội ở cấp độ nào thì các chuyến bay phải xây dựng kịch bản và triển khai phương án chống dịch ở cấp độ cao hơn một mức. Các cấp độ này được đánh giá qua nhiều yếu tố như tình hình dịch bệnh trong cộng đồng tại nơi xuất phát, thời gian hành khách trên máy bay, nhiệm vụ của chuyến bay và yêu cầu của nhà chức trách liên quan. Mức độ rủi ro phải đánh giá liên tục theo tình hình thực tế tại các vùng dịch để điều chỉnh cho phù hợp và linh hoạt.

Nhân viên trang bị đầy đủ mặt nạ, khẩu trang, găng tay.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines còn tích cực hợp tác ở quy mô quốc tế, học hỏi các hãng trên thế giới, như tham gia chiến dịch “Skycare&Protect” của Liên minh Skyteam gồm 19 thành viên. Chiến dịch nhằm tập hợp các thực hành an toàn và vệ sinh từ mỗi hãng hàng không thành viên và các khuyến nghị từ các cơ quan y tế và ngành hàng không thế giới, gồm 15 biện pháp, dựa trên 5 lớp bảo vệ nhằm nâng cao an toàn cá nhân ở mỗi bước hành trình gồm sẵn sàng trước khi bay, an toàn vệ sinh, bảo vệ tối đa, kiểm tra sức khỏe hành khách, thông tin phòng chống dịch.

Theo ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, chứng chỉ 5 sao về an toàn phòng chống dịch Covid-19 của Skytrax là minh chứng cho những nỗ lực, cống hiến không ngừng của Vietnam Airlines. “Với tiêu chí an toàn là số 1, chúng tôi cam kết triển khai các hình thức bảo vệ sức khỏe toàn diện cho hành khách, mang lại sự an tâm khi bay cùng hãng, đồng hành đất nước chiến thắng dịch bệnh, tiếp tục sứ mệnh là động lực để ngành hàng không nói riêng và kinh tế nói chung phục hồi bứt phá”, ông Lê Hồng Hà nói.