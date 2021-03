Vietjet 'xông đất' sân bay Vân Đồn trong ngày đầu mở cửa sau dịch

Sáng 3/3, chuyến bay Vietjet từ TP.HCM hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, đánh dấu ngày đầu khôi phục hoạt động của cảng hàng không này kể từ khi tạm đóng cửa phòng chống Covid-19.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cùng lãnh đạo Vietjet có mặt tại sự kiện đón chuyến bay đầu tiên tới tỉnh Quảng Ninh trong năm mới Tân Sửu.

Có mặt trên chuyến bay sáng nay, Giám đốc điều hành Vietjet Đinh Việt Phương tin tưởng sân bay Vân Đồn sẽ nhanh chóng nhộn nhịp trở lại: “Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức để mang người dân, du khách trở lại với Vân Đồn nói riêng, Quảng Ninh nói chung một cách an toàn nhất. Vietjet tiên phong và đã sẵn sàng mọi phương tiện an toàn phòng chống dịch để khai thác trở lại các đường bay trong nước và quốc tế, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh cho cuộc sống sớm trở lại bình thường và thúc đẩy các hoạt động kinh tế tại các địa phương”.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên sau thời gian tạm đóng cửa chống dịch.

Đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân, du khách, Vietjet sẽ khai thác đường bay TP.HCM - Vân Đồn với tần suất tới 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần ngay trong tháng 3.

Vietjet vừa được Airlines Rating vinh danh trong top các hãng hàng không an toàn phòng dịch tốt nhất thế giới, bên cạnh những hãng danh tiếng như Emirates, Etihad Airways, Delta Air Lines, Lufthansa, Southwest, Air New Zealand, KLM…

Từ nay đến 31/3, Vietjet dành tặng khách hàng ưu đãi 20 kg hành lý ký gửi miễn phí khi bay, áp dụng cho hạng vé Eco. Ưu đãi được áp dụng ngay khi khách hàng chọn kèm gói 20 kg hành lý khi đặt vé trên tất cả đường bay nội địa, thời gian bay từ nay đến 25/4.

Những hành khách trên chuyến bay Vietjet vui mừng khi được trở lại với Vân Đồn và nhận những phần quà thú vị từ Vietjet.

Hãng hàng không cũng khuyến khích khách hàng bay an toàn bằng cách đảm bảo đầy đủ quy định khai báo y tế bắt buộc trên trang https://tokhaiyte.vn, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay khử khuẩn nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Các chuyến bay của Vietjet tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Bộ Y tế... đảm bảo an toàn cho hành khách, phi hành đoàn và cộng đồng.