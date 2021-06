Vietjet lan tỏa niềm vui với hoạt động đặc biệt ngày Quốc tế thiếu nhi

Ngoài ra, tất cả hành khách bay cùng Vietjet còn được miễn phí gói bảo hiểm “Bay an toàn” với quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24 giờ đến 20 triệu đồng kèm theo chi trả chi phí điều trị cho tai nạn, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mất giảm thu nhập do bị cách ly bởi dịch bệnh với mức 1 triệu đồng một ngày. Với kế hoạch chi trả phí bảo hiểm lên đến hàng chục tỷ đồng, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đặt mục tiêu mang đến sự an tâm và an toàn tuyệt đối cho tất cả khách hàng.