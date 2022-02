Vietjet hợp tác Lufthansa Technik số hóa thông tin kỹ thuật tàu bay

Hợp tác này giúp Vietjet quản lý dữ liệu kỹ thuật, việc phối hợp giữa đoàn bay và đội bảo dưỡng kỹ thuật của hãng trở nên thông suốt và hiệu quả hơn.

Ngày 16/2, tại Triển lãm Hàng không quốc tế Singapore, Vietjet và Tập đoàn Lufthansa Technik ký kết hợp tác triển khai ứng dụng Nhật ký kỹ thuật điện tử của AVIATAR (AVIATAR’s Technical Logbook).

Ứng dụng được tích hợp trên toàn bộ đội bay của hãng, thay thế quy trình ghi chép, cập nhật thủ công bằng nhật ký giấy trước đó, giúp việc xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác hơn.

Cụ thể, AVIATAR’s Technical Logbook cho phép hoàn thiện ghi chép nhật ký chuyến bay và bảo dưỡng tàu bay trước, trong và ngay sau khi máy bay hạ cánh do các luồng dữ liệu khai thác và kỹ thuật được tích hợp liền mạch với các hệ thống hiện có của Vietjet. Các tính năng cải tiến và cơ sở hạ tầng nâng cao của ứng dụng cũng sẽ giúp rút ngắn thời gian quay đầu của máy bay, tăng độ tin cậy kỹ thuật và an toàn khai thác cho tàu bay.

Ông Zang Thio, Phó tổng giám đốc thương mại của Lufthansa Technik, cho biết: “Vietjet sẽ trở hãng hàng không đầu tiên ứng dụng Nhật ký kỹ thuật điện tử AVIATAR tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ứng dụng này không chỉ giúp tăng hiệu quả hoạt động của hãng mà còn cung cấp các dữ liệu thời gian thực mới cho phép Trung tâm Kiểm soát Bảo dưỡng của Vietjet giám sát và phê duyệt các luồng dữ liệu. Ứng dụng này này đang trở thành giải pháp ETLB (nhật ký kỹ thuật điện tử) thế hệ mới và chúng tôi tự hào rằng Vietjet sẽ cùng chúng tôi trở thành nhà tiên phong tại khu vực.”

Vietjet ứng dụng nhiều hệ thống công nghệ quản lý kỹ thuật hàng không để hỗ trợ hãng quản lý bảo dưỡng và tối ưu hóa đội bay với 1,2 triệu giờ bay an toàn, tỷ lệ đúng giờ đạt trên 90% và độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64%. Hãng được AirlineRatings xếp hạng 7/7 sao về an toàn, được bình chọn là hãng hàng không chi phí thấp an toàn nhất thế giới liên tục từ năm 2018.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật của Vietjet, cho biết: “Chúng tôi hài lòng với sự hợp tác cùng Lufthansa Technik để tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác vận hành của Vietjet. Đây là một dấu mốc nổi bật tiếp theo trong cuộc cách mạng kỹ thuật số từ buồng lái đến bảo dưỡng và mở rộng đến tất cả các khối trong công ty. Việc áp dụng nhật ký điện tử cũng giúp chúng tôi giảm tác động môi trường, trở thành hãng bay “xanh” và bền vững.”

Nền tảng AVIATAR cung cấp cho người dùng các giải pháp kỹ thuật số, từ dự báo bảo trì đến các giải pháp thực hiện tự động.

Vietjet là hãng hàng không có mạng bay rộng khắp tại Việt Nam và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Vượt qua đại dịch, hãng đã khai thác trở lại mạng bay nội địa và nhiều chuyến bay quốc tế từ Việt Nam và sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay của mình trên bầu trời các châu lục trong thời gian tới.