VietinBank lì xì khách hàng ngày vía Thần Tài

Sáng 21/2 (ngày vía Thần Tài), VietinBank lì xì khách hàng hạng kim cương 199.999 đồng vào tài khoản như lời chúc năm mới nhiều tài lộc, may mắn và bình an.

Theo đó, số tiền lì xì được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử VietinBank iPay Mobile của khách hàng. Với lì xì gồm nhiều số 9 cùng lời chúc “Phát lộc - Phát tài - Đủ đầy phú quý”, VietinBank hy vọng mang đến cho khách hàng năm mới an khang, thịnh vượng.

Hình thức lì xì online ngày vía Thần Tài trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, “Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất năm 2020” do tạp chí The Asian Banker bình chọn, giúp khách hàng bảo vệ sức khỏe trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Theo đó, khách hàng không phải ra ngoài mua vàng lấy may mà chỉ cần ngồi tại nhà và nhận lì xì của ngân hàng.

Một khách hàng ưu tiên tại Hà Nội chia sẻ: “Sáng nay, tôi dự định vào VietinBank iPay để chuyển khoản và bất ngờ nhận được thiệp đỏ của ngân hàng cùng lì xì may mắn”. Một khách hàng ưu tiên khác tại Đà Lạt hào hứng chia sẻ tấm thiệp của VietinBank trên trang cá nhân: “Thần tài đến, em có lộc rồi”.

VietinBank lì xì khách hàng ưu tiên hạng kim cương 199.999 đồng nhân ngày vía Thần Tài. Ảnh chụp màn hình.

Với giá trị cốt lõi “Khách hàng là trung tâm”, VietinBank mang đến chương trình tri ân khách hàng ưu tiên hạng kim cương nhân ngày vía Thần Tài, thể hiện sự trân trọng và tri ân những người luôn tin yêu và đồng hành với nhà băng này. Ngoài những chính sách chăm sóc khách hàng ưu tiên, VietinBank cũng triển khai chương trình khuyến mại cộng 0,2% lãi suất cho khách hàng ưu tiên khi gửi tiền tiết kiệm.

Sắp tới, ngân hàng này tiếp tục nghiên cứu để ra mắt sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính, đồng thời mang đến sự an tâm cho khách hàng khi giao dịch.

Để được tư vấn trở thành khách hàng ưu tiên của VietinBank, độc giả liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc gọi tổng đài hỗ trợ 1900558 868. Để tận hưởng các tính năng, quà tặng, ưu đãi qua VietinBank iPay Mobile, khách hàng tải ứng dụng tại www.vietinbank.vn/m và đăng ký dịch vụ tại www.vietinbank.vn/r.