VietinBank eFAST - ngân hàng số sáng tạo nhất châu Á - Thái Bình Dương

Trong hạng mục “Giao dịch thông suốt” của The Asian Banker, VietinBank eFAST được vinh danh là “Ngân hàng số sáng tạo nhất châu Á - Thái Bình Dương”.

Trong hạng mục giải thưởng “Giao dịch thông suốt” dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương do The Asian Banker công bố, VietinBank là đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên với giải thưởng “Ngân hàng số sáng tạo nhất châu Á - Thái Bình Dương” dành cho VietinBank eFAST - nền tảng ngân hàng số của doanh nghiệp. Đây là giải thưởng ở cấp độ châu lục, do một tổ chức toàn cầu trao giải.

Ông Trần Hoài Nam - Phó giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính khách hàng - đại diện VietinBank nhận giải thưởng.

VietinBank eFAST phiên bản web được ra mắt cộng đồng doanh nghiệp từ năm 2008. Đây là thời điểm độ phủ Internet tại Việt Nam mới chỉ đạt hơn 20%.

Đến năm 2017, VietinBank chính thức phát triển và mở rộng phiên bản web, đưa vào phiên bản ứng dụng (app) của eFAST. Kể từ đó, VietinBank eFAST liên tục “phá kén” để mỗi lần cập nhật là một phiên bản tốt hơn, ổn định và an toàn hơn cho doanh nghiệp.

Ở lần “phá kén” gần nhất vào đầu năm 2022, VietinBank eFAST đánh dấu sự đột phá để trở thành trợ lý tài chính số cho doanh nghiệp với 81 chức năng được nâng cấp, 55 tính năng/tiện ích mới được bổ sung. Đây cũng là sự thay đổi lớn nhất trong hơn 10 năm phát triển của VietinBank eFAST.

Sự cải tiến này giúp VietinBank eFAST chuyển đổi từ trạng thái “tĩnh” (cung cấp dịch vụ theo yêu cầu người dùng) sang trạng thái “động” (cho phép tương tác, thấu hiểu, gợi mở nhu cầu, mang lại trải nghiệm chất lượng cho khách hàng). Đơn cử, nền tảng VietinBank eFAST mới có thể gợi ý gửi tiền khi số dư cao và vượt nhu cầu chi thường xuyên, gợi ý bán ngoại tệ khi có tỷ giá tốt…

Bước đột phá năm 2022 mang về cho VietinBank eFAST giải thưởng “Ngân hàng số sáng tạo nhất châu Á - Thái Bình Dương”.

Trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, tốc độ quyết định nhiều đến lợi thế của doanh nghiệp. VietinBank eFAST mới có thể đáp ứng nhu cầu về giao dịch nhanh chóng với tốc độ xử lý 0,01 giây/giao dịch.

Theo đó, hệ thống có thể đáp ứng tới 30.000 giao dịch/file đối với giao dịch chi lương tự động 24/7 và tối đa 5.000 giao dịch/file đối với giao dịch chuyển tiền theo file, giúp hoạt động thanh toán đồng loạt trở nên dễ dàng.

Trong công bố về giải thưởng trên website, The Asian Banker nhận định: “Việc ứng dụng công nghệ hiện đại để mang lại sự đa dạng về tính năng, trải nghiệm tốt cho người dùng, cũng như tốc độ tăng trưởng về số lượng giao dịch và khách hàng đăng ký mới đã giúp VietinBank eFAST được trao giải Ngân hàng số sáng tạo nhất châu Á - Thái Bình Dương”.