VietinBank đạt giải 'ứng dụng ngân hàng trên điện thoại tốt nhất'

Ứng dụng VietinBank iPay Mobile là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong hạng mục này, sánh vai cùng nhiều tổ chức và ngân hàng lớn khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giải thưởng khẳng định vị thế của VietinBank trên đấu trường quốc tế, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của khách hàng với ứng dụng.

Đại diện VietinBank nhận giải thưởng Ứng dụng ngân hàng trên điện thoại tốt nhất - The best mobile banking technology implementation từ The Asian Banker.

VietinBank iPay Mobile là ngân hàng số chính thức của VietinBank dành cho khách hàng cá nhân. Với giao diện hiện đại, phong cách trẻ trung, ứng dụng thu hút sự chú ý của nhiều người trẻ.

Ứng dụng giúp khách hàng không cần đến quầy, mọi giao dịch đều được thực hiện nhanh chóng trên chiếc điện thoại.

Giao dịch chuyển tiền với nhiều hình thức từ chuyển tiền nội bộ, chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 tới số thẻ, số tài khoản, chuyển tiền liên ngân hàng thông thường, chuyển tiền từ thiện, chuyển tiền chứng khoán… giúp khách hàng chủ động trong mọi lúc, mọi nơi.

Cụm tính năng Thanh toán hóa đơn điện, nước, phí dịch vụ, Internet… trên ứng dụng ghi điểm nhờ tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Khách hàng có thể mua vé máy bay, đặt vé tàu, xe, đặt phòng khách sạn... trên ứng dụng, với nhiều lựa chọn so sánh về mức giá, hãng bay hoặc phòng ốc...

Ngoài ra, khách hàng có thể mua sắm trực tuyến qua tính năng mua sắm trên ứng dụng, thoải mái lựa chọn sản phẩm từ các ngành hàng như điện tử, đồ gia dụng, mẹ và bé, mỹ phẩm, thời trang… với giá hấp dẫn.

Tín đồ mua sắm không thể bỏ qua tính năng Thanh toán QR Pay nhanh chóng, an toàn tiết kiệm, nhiều ưu đãi, chỉ cần quét mã VNPAY-QR tại các điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc, trải rộng với nhiều lĩnh vực từ ẩm thực, thời trang, di chuyển…

Đặc biệt, trong phiên bản mới nhất iPay 5.1, VietinBank iPay Mobile thêm nhiều tính năng mới như: Rút tiền ATM bằng mã QR mà không cần mang theo thẻ, thanh toán học phí/ viện phí/hành chính công…

Đây là giải pháp thay thế phương thức quẹt hay chạm thẻ truyền thống như trước đây, đặc biệt hữu dụng trong thời kỳ bệnh dịch hiện nay. Tất cả tính năng cho nhu cầu tài chính của khách hàng được gói gọn trong ứng dụng thao tác trên smartphone dễ dàng.

Ngân hàng mong muốn xây dựng hệ sinh thái toàn diện, trong đó khách hàng là trọng tâm, tận hưởng tính năng, tiện ích do VietinBank xây dựng.

Trong hành trình phát triển, VietinBank sở hữu nhiều giải thưởng như Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới, Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Danh hiệu Sao Khuê 2020…

Giải thưởng do tạp chí The Asian Banker bình chọn một lần nữa cho thấy vị thế của VietinBank iPay Mobile trên thị trường Việt mà còn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

The Asian Banker là tạp chí uy tín chuyên về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại châu Á - Thái Bình Dương, thu hút sự theo dõi của hàng nghìn độc giả là doanh nhân trong khu vực và trên thế giới. The Best Mobile Banking Technology Implementation - Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất thuộc hệ thống giải thưởng do The Asian Banker tổ chức, dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt, minh bạch, công nhận những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng ở châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi.