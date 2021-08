VietinBank đang muốn bán vốn tại một số công ty con?

Công ty Chứng khoán KB cho biết ngoài việc thoái 50% vốn khỏi VietinBank Leasing, VietinBank còn đang muốn thoái bớt vốn tại một số công ty con khác là CTS và VietinBank Capital.

Đây là thông tin được ghi nhận trong báo cáo của Công ty Chứng khoán KB (KBSV) cập nhật về hoạt động kinh doanh của VietinBank nửa đầu năm nay và dự báo 6 tháng cuối năm.

Theo đó, KBSV cho biết ban lãnh đạo VietinBank đang có kế hoạch thoái vốn khỏi một số công ty con trong lĩnh vực cho thuê tài sản, chứng khoán và quản lý quỹ.

Trong đó, ngân hàng này đang trình xin phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước để thực hiện thoái 50% vốn tại VietinBank Leasing với kỳ vọng có thể thực hiện vào cuối năm nay.

Tương tự, VietinBank đang tìm đối tác chiến lược với mong muốn giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Chứng khoán VietinBank (CTS) từ từ 75,6% xuống khoảng 50% và dần hoàn thành việc thu bớt vốn từ 950 tỷ đồng xuống 300 tỷ tại Vietinbank Capital.

Theo đánh giá của các chuyên gia, giá trị của các thương vụ thoái vốn này không đáng kể so với quy mô của VietinBank nhưng việc thoái vốn sẽ giúp ngân hàng tập trung nguồn lực và tăng tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh ngân hàng mẹ.

Liên quan tới hoạt động thoái vốn kể trên, mới đây HĐQT VietinBank cũng đã ban hành nghị quyết về việc gia hạn thời gian liên quan giao dịch chuyển nhượng 50% vốn tại công ty con - VietinBank Leasing với đối tác Nhật.

Ngoài công ty cho thuê tài chính, VietinBank còn đang muốn thoái bớt vốn khỏi công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ thuộc sở hữu của ngân hàng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Lý do thương vụ chưa thể diễn ra vì các cơ quan có thẩm quyền đang trong quá trình xem xét chấp thuận thương vụ nên VietinBank đã chủ động gia hạn thêm thời gian thực hiện chuyển nhượng để đảm bảo giao dịch không bị gián đoạn.

VietinBank Leasing là công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng do VietinBank nắm 100%, hoạt động chính trong lĩnh vực cho thuê tài chính. Tính đến cuối tháng 6, công ty có tổng nguồn vốn vào khoảng 3.700 tỷ đồng , tăng 3,3% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ cấp tín dụng của VietinBank Leasing đạt 3.431 tỷ, tăng 3,6%.

Cũng trong nửa đầu năm, công ty cho thuê tài chính này ghi nhận 105 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 74%.

Về kết quả kinh doanh trong quý II gần nhất, VietinBank đã ghi nhận 10.879 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 2% so với quý liền trước và cao hơn 40% so với cùng kỳ năm 2020. Tương tự, thu nhập ngoài lãi cũng tăng 47% so với cùng kỳ, đạt 3.205 tỷ đồng .

Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng mạnh 221% so với cùng kỳ, đạt 7.106 tỷ đã khiến lợi nhuận sau thuế quý II/2021 chỉ đạt 2.239 tỷ đồng , thấp hơn 65% so với quý liền trước và giảm 38% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong 6 quý gần đây của ngân hàng.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HÀNG QUÝ CỦA VIETINBANK Nguồn: BCTC DN Nhãn I/2019 II III IV I/2020 II III IV I/2021 II LNTT tỷ đồng 3153 2182 3121 3324 2974 4486 2904 6706 8060 2790

Tính chung nửa đầu năm nay, VietinBank ghi nhận hơn 27.000 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 31% so với cùng kỳ và lãi trước thuế 10.850 tỷ, vẫn tăng 45%. Mức lợi nhuận kể trên cũng tương đương 65% kế hoạch lợi nhuận cả năm của ngân hàng mẹ.

Đáng chú ý, KBSV cho biết tỷ lệ nợ xấu quý II của ngân hàng này đạt 1,34%, tăng 0,46 điểm % so với quý trước, chủ yếu do nợ nhóm 5 tăng đột biến 0,59 điểm %.

Theo thông tin từ phía ngân hàng, đây là phần nợ xấu tương ứng của một doanh nghiệp lớn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không thuộc đối tượng được áp dụng cơ cấu nợ theo Thông tư 01/2020 và Thông tư 03/2021.

VietinBank đánh giá cao khả năng chuyển về nhóm nợ thấp hơn khi đã có những cam kết và động thái tích cực từ phía doanh nghiệp.

Trong cả năm nay, KBSV ước tính tăng trưởng tín dụng của VietinBank có thể đạt 8% khi các doanh nghiệp đẩy mạnh vay nợ để hồi phục sau dịch. Với chỉ tiêu này, lợi nhuận sau thuế dự kiến của ngân hàng năm nay đạt 16.876 tỷ đồng , tăng 23% so với năm liền trước.

Trong năm 2022, mức lợi nhuận sau thuế của VietinBank có thể đạt khoảng 24.032 tỷ đồng , tăng 42%, với tổng thu nhập tăng 9% và chi phí trích lập dự phòng giảm 47%.