Viết về tình dục như một tuyên ngôn nữ quyền

Theo Publishers Weekly, nhiều tác giả nữ đương đại viết về trải nghiệm liên quan đến thương tổn tâm lý, tình dục và mặc cảm tự ti như một cách để vực dậy tinh thần.

Tranh "Danaë" (1530) của Correggio. Ảnh: The Yorck Project.

Những năm gần đây, với sự phát triển của phong trào nữ quyền, phong trào giải phóng tình dục, truyền thông đại chúng đang nỗ lực từng ngày để xóa bỏ đi những ngần ngại, e dè khi nhắc đến chủ đề tình dục.

Trong một thời gian dài xã hội né tránh, cho rằng tình dục là một chủ đề cấm kị và bất kỳ ai cả gan nhắc đến đều là người không đứng đắn. Đặc biệt, nếu phụ nữ nói chuyện tình dục, cô ấy bị coi là một ả lẳng lơ.

Nhưng giờ đây, người hiện đại, người tự do có suy nghĩ khác. Họ cho rằng chuyện tình dục chẳng nhạy cảm đến vậy và rằng bằng cách bàn luận về tình dục, chia sẻ những khó khăn, trở ngại trong câu chuyện ham muốn chính đáng này có thể giải phóng con người khỏi lớp vỏ bọc đức hạnh giả tạo. Từ đó, trả lại khoái cảm cho phụ nữ trong chuyện tình dục, đồng thời giải thoát phụ nữ khỏi những mặc cảm liên quan đến đạo đức và niềm tin tôn giáo.

Nhiều sách viết về tình dục hơn

Theo Lucy Carroll, biên tập viên tại Nhà xuất bản Watkins, những tựa sách khai thác chủ đề nhạy cảm là một phần của phong trào đang lên nhằm chấm dứt sự im lặng che lấp những vấn đề lâu nay bị cấm đoán hay phản đối trong xã hội.

Chia sẻ với Publishers Weekly, Carroll nói: "Chúng ta đang ngày càng chú ý đến sức khỏe phụ nữ hơn, đặc biệt là từ góc độ nữ quyền. Dù vậy, vẫn còn nhiều điều phải làm để đưa ra ánh sáng những điều mọi người ngần ngại nhắc đến".

Một ví dụ được Caroll đưa ra là cuốn Get your mojo: sex, pleasure, and intimacy after birth (tạm dịch: Hãy hóa phép: tình dục, khoái cảm và sự thân mật sau sinh), bà cho rằng cuốn sách có một cách tiếp cận táo bạo với một vấn đề quan trọng nhưng ít khi được bàn đến: quan hệ tình dục sau khi sinh con.

Cuốn sách chia sẻ những câu chuyện cá nhân cũng như những hiểu biết từ góc độ chuyên gia: bác sĩ sản phụ khoa và nhà tâm lý học sức khỏe tâm thần chu sinh. Từ đó, giúp phụ nữ cải thiện đời sống tình dục sau sinh.

Carroll nhận định: "Một vấn đề như rối loạn chức năng tình dục sau sinh, rất phổ biến nhưng không nên được coi là 'bình thường'. Bằng cách gợi ra những cuộc tranh luận, trao đổi chung, chúng ta có thể tiến những bước tích cực để cải thiện trải nghiệm gần gũi và chuyện tình dục".

Nhiều tác phẩm có góc tiếp cận đa dạng về chuyện tình dục. Ảnh: Publishers Weekly.

Góc tiếp cận đa dạng

Hàng loạt tựa sách về khám phá tình dục và mối liên hệ giữa bản năng giới tính và tư duy tâm linh. Sách Sensual faith: The art of coming home to your body (tạm dịch: Đức tin gợi cảm: Nghệ thuật để thoải mái với cơ thể chính mình) của Lyvonne Briggs giới thiệu phương pháp rèn luyện sức khỏe tinh thần thông qua việc tôn vinh cơ thể và những nhu cầu chính đáng.

Cuốn sách tập trung khai thác những tập tục tâm linh cổ xưa ở châu Phi, trong đó, cơ thể được coi như ngôi nhà của một con người; từ đó, Briggs khám phá cách tiếp cận phi thực dân hóa đối với tư tưởng Cơ đốc giáo.

Briggs viết: "Đi nhà thờ từ nhỏ, nhiều người trong chúng tôi đã được dạy rằng cơ thể của chúng tôi là đến thờ của Đức Thánh Linh. Quan niệm này khiến chúng tôi tin rằng chúng tôi cần phải 'trong sạch' để chứng minh đức tin của mình. Tuy nhiên, các tổ chức tôn giáo đã không cung cấp cho phụ nữ da đen một không gian an toàn để khám phá cơ thể mình. Chúng ta là những sinh vật tâm linh trải nghiệm sự tồn tại vật chất và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta sống đúng với bản chất".

Porscha Burke, Giám đốc quan hệ đối tác chiến lược kiêm Biên tập viên cấp cao của Nhà xuất bản Random House, cho rằng Briggs sẽ giúp độc giả tạo ra mối liên kết chữa lành khi họ học cách coi “cơ thể mình là đền thờ của Đấng tạo hóa và Người tin rằng chúng ta là những sinh vật tốt đẹp”.

Đã có nhiều cuốn sách dựa trên đức tin Cơ đốc viết về chứng nghiện phim khiêu dâm cho đàn ông, nhưng Love in recovery: One woman's story of breaking free from shame and healing from pornography addiction (tạm dịch: Phục hồi tình yêu: Câu chuyện của một phụ nữ thoát khỏi nỗi hổ thẹn và tự chữa lành từ chứng nghiện phim khiêu dâm) của Rachael Killackey là một trong hai tựa sách sắp phát hành bàn về chủ đề này mà hướng đến độc giả nữ.

Killackey viết: “Thông thường, sự tự do bắt đầu chỉ với việc bắt gặp một câu chuyện tương tự trải nghiệm của chính chúng ta. Sự cô lập khiến con người ta lạc lối, trong khi sự đoàn kết lại có khả năng dẫn lối. Tôi rất cần được nghe những phụ nữ khác câu chuyện của họ khi tôi còn là một thiếu nữ. Tôi cần một câu chuyện nghe giống như câu chuyện mà tôi đã che giấu trong một thời gian quá dài. Trong cuốn sách này, tôi mang đến cho bạn đọc một câu chuyện, dù bạn có cần nó như tôi hay không”.

Trong Quenched: Discovering God’s Abundant Grace for Women Struggling with Pornography and Sexual Shame (tạm dịch: Điều thầm kín: Khám phá sự khoan hồng hào phóng của Chúa dành cho những phụ nữ đang vật lộn với nỗi mặc cảm tình dục và xấu hổ khi xem phim khiêu dâm), tác giả Jessica Harris đã chia sẻ câu chuyện của chính mình đồng thời an ủi độc giả, cho họ biết rằng họ không cần phải thấy tủi hổ vì ham muốn của mình.

"Thay vì duy trì một thông điệp dựa trên nỗi hổ thẹn của phụ nữ, Jessica kêu gọi phụ nữ nhìn nhận lại ham muốn của mình dưới góc nhìn vị tha", Patnacia Goodman, biên tập viên cuốn sách, nhận xét.