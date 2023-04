Viết về phụ nữ khác biệt là khẩu vị của tác giả 'Gone Girl'

Trang Today dẫn chia sẻ của Gillian Flynn rằng bà đang dẫn dắt nhà xuất bản của mình hướng đến ra mắt những cuốn sách "độc đáo" giống như "Gone Girl".

Hình ảnh trong phim Gone Girl. Ảnh: CBR.

Cho tới nay, Gillian Flynn đã có ba cuốn tiểu thuyết bán chạy là Sharp Objects, Dark Places và Gone Girl, cùng nhiều tác phẩm chuyển thể và kịch bản phim. Một điểm chung của các tác phẩm này là đều khắc họa những nữ nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp và độc đáo.

Tiếp tục phát triển những nữ nhân vật đặc biệt

Theo Bookscan, kể từ khi ra mắt năm 2012, Gone Girl đã bán được hơn 8,3 triệu bản in và bản điện tử. Tác phẩm này cũng được chuyển thể thành phim cùng tên vào năm 2014.

Gone Girl cũng dấy lên một xu hướng trong ngành xuất bản là các tác phẩm kinh dị, đen tối với sự tham gia của những nhân vật nữ phức tạp. Nhiều tiểu thuyết đáng chú ý ra mắt sau Gone Girl đều có chữ “girl” trong tiêu đề như An Anonymous Girl, The Girl on the Train, The Second Girl, All the Missing Girls, Pretty Girls hay Final Girls (tất cả đều được xuất bản từ năm 2015 đến 2019).

Gillian Flynn chia sẻ với trang Today về những dự định mới. Ảnh: Today.

Flynn nói rằng việc Gone Girl và Sharp Objects trở nên nổi tiếng đã giúp các nhà xuất bản thấy rằng độc giả quan tâm đến việc tìm kiếm câu chuyện về những người phụ nữ không có cách hành xử thông thường và cũng không có kết thúc phổ biến, như có được tình yêu hay thành công trong công việc.

Bà nói: "Tôi nghĩ rằng các tác phẩm đó đã mở ra cánh cửa nhìn nhận mới. Phụ nữ có đủ loại tốt và xấu, cũng giống đàn ông. Trong một thời gian dài, người ta cho rằng phụ nữ phải là bạn đồng hành hoặc là công dân tốt. Phụ nữ đã phải chịu đựng những thành kiến như vậy”.

Flynn cũng đang điều hành thương hiệu xuất bản mang tên mình Gillian Flynn Books, một chi nhánh của nhà xuất bản độc lập Zando. Chia sẻ với trang Today, bà Flynn cho hay Gillian Flynn Books sẽ hướng đến xuất bản các tác phẩm độc đáo, không thể "giải thích trong một câu", cả ở thể loại hư cấu và phi hư cấu.

Gone Girl là một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi cho Flynn. Ảnh: Today.

Flynn nói: "Đây là điều tôi muốn làm để thể hiện sự ủng hộ những cuốn sách không đi theo một thể loại cụ thể nào, mà nó có thể độc đáo, có tiếng nói lớn và lạ như tôi muốn. Đặc biệt là những tác giả viết lần đầu và những người không phù hợp với một khuôn mẫu cụ thể. Toàn bộ mục tiêu của tôi là tìm kiếm những kiểu nhà văn như vậy".

Flynn cho biết ý tưởng chọn sách cho Gillian Flynn Books đều rút ra từ kinh nghiệm ra mắt tác phẩm của chính bà.

Bà Flynn bày tỏ: “Càng ngày càng khó gia nhập ngành xuất bản. Chắc chắn là khi Sharp Objects được ra mắt, không có quá nhiều người đón nhận nó. Tôi có xu hướng viết những cuốn sách đen tối và lạc lõng và tôi không có nền tảng gì lớn lao".

Và vào thời điểm đang tìm nhà xuất bản cho Gone Girl năm 2012, bà Flynn nói rằng chính người sáng lập Zando và Giám đốc điều hành Stern, lúc đó còn làm việc tại Crown Publishing, đã hỗ trợ bà dù tác phẩm của Flynn lúc đó "hơi kỳ lạ".

Flynn nhớ lại khi nộp bản thảo và Stern đã nói: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với bà về tác phẩm của bà. Bà có tới hai nhân vật kể chuyện, nhưng cả hai đều không có cá tính thân thiện. Thêm nữa, kết thúc tác phẩm không giống như truyền thống, công lý không về phe lẽ phải và một số độc giả sẽ không thích điều đó. Bạn có biết tất cả điều đó không?".

Sau khi Flynn khẳng định rằng tất cả là ý định sáng tác của bà thì Stern không bao giờ có câu hỏi nào khác về Gone Girl.

Sau tất cả trải nghiệm này, cuốn sách đầu tiên nhà xuất bản của Flynn chọn để ra mắt là cuốn Scorched Grace của Margot Douaihy. Tác phẩm này kể về một nữ tu xăm trổ, hút thuốc liên tục tên là Sister Holiday và bà đang điều tra một loạt vụ đốt phá tại trường New Orleans nơi mình dạy học.

Flynn nói rằng ban đầu Scorched Grace không thuyết phục được bà vì rủi ro về tác phẩm này quá cao. Bà chia sẻ: “Tôi đã rất kén chọn về cuốn sách đầu tiên do mình xuất bản. Bởi vì tôi cảm thấy nó sẽ đại diện cho dòng tác phẩm mà tôi đang tìm kiếm”.

Sau khi các biên tập viên thúc giục bà đọc tác phẩm này, bà thấy rằng Scorched Grace có nhiều nét giống với tiểu thuyết của chính bà.

Các lựa chọn xuất bản tiếp theo của Flynn là The Centre của Ayesha Manazir Siddiqi và One of the Good Guys của Araminta Hall.

Ý tưởng về cuốn sách mới

Bà Flynn cũng chia sẻ với trang Today rằng bà đã bắt đầu viết một cuốn sách mới. Đây sẽ là cuốn sách đầu tiên kể từ khi Gone Girl được xuất bản.

Tác phẩm đầu tiên được Gillian Flynn Books xuất bản. Ảnh: Today.

Bà đã có ý định viết tác phẩm mới sớm hơn, tuy nhiên, khi có cơ hội viết kịch bản cho Gone Girl và phát triển bản chuyển thể của Sharp Objects, bà không thể bỏ qua những cơ hội này.

Sau đó, bà bắt đầu dạy con học tại nhà trong đại dịch Covid-19 và điều này giúp bà "bình tĩnh lại". "Bạn chỉ có một mình với những suy nghĩ của bản thân. Đôi khi tôi cảm thấy hơi nguy hiểm và hơi đáng sợ, nhưng tôi cảm thấy cuối cùng mình đã có thể vượt qua nỗi sợ và thích nghi với hoàn cảnh", bà chia sẻ.

Mặc dù không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về cuốn tiểu thuyết mới, bà nói rằng các tác phẩm mới của bà sẽ luôn liên quan đến tâm lý, ngay cả khi chúng không thuộc thể loại kinh dị.

“Đây là cách tiếp cận đã đưa tôi đến với thể loại kinh dị. Và hiện tại, không nhất thiết phải viết tác phẩm kinh dị nữa nhưng vẫn còn một số điểm chung với thể loại này”, Flynn bày tỏ.