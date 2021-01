Việt Nam xuất khẩu gần 28 tỷ USD trong tháng đầu năm

Trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 27,7 tỷ USD, nhập khẩu 26,4 tỷ USD. Mức thặng dư thương mại hàng hóa là 1,3 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2020 đạt 27,65 tỷ USD , cao hơn 1,15 tỷ USD so với số ước tính. Ước tính tháng 1/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 27,7 tỷ USD , tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD , chiếm 67,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Về cơ cấu, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 15,6 tỷ USD , tăng mạnh 71,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 9,7 tỷ USD , tăng 32,3%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 1,8 tỷ USD , tăng 21,4%. Nhóm hàng thủy sản đạt 600 triệu USD , tăng 19,6%.

Về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 7,5 tỷ USD , tăng 57,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Trung Quốc đạt 5,8 tỷ USD , tăng 111,6%; thị trường EU đạt 2,8 tỷ USD , tăng 14,8%; thị trường ASEAN đạt 2,3 tỷ USD , tăng 31,9%; Nhật Bản đạt 1,9 tỷ USD , tăng 22,7%; Hàn Quốc đạt 1,7 tỷ USD , tăng 24,2%.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2020 đạt 27,91 tỷ USD , cao hơn 405 triệu USD so với số ước tính.

Ước tính tháng 1/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 26,4 tỷ USD , giảm 5,4% so với tháng trước và tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng có 4 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD , chiếm 50,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 24,7 tỷ USD , tăng 41% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 93,7% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa. Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 1,7 tỷ USD , tăng 41,5% và chiếm 6,3%.