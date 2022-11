Đại diện từ Học viện Kỹ thuật mật mã giúp Việt Nam đạt giải nhất vòng chung kết Cyber SEA Game 2022, cuộc thi về an toàn thông tin cho sinh viên, kỹ sư các nước ASEAN.

Đội KMA.L3N0V0 từ Học viện Kỹ thuật mật mã đại diện Việt Nam vô địch Cyber SEA Game 2022 tổ chức tại Thái Lan. Ảnh: Cục An toàn Thông tin.

Tại vòng chung kết Cyber SEA Game 2022 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) ngày 10/11, đội Việt Nam giành ngôi quán quân, xếp sau là Singapore (á quân) và Thái Lan (hạng 3). Đây là lần vô địch thứ 2 của Việt Nam kể từ năm 2015.

Đại diện Việt Nam chiến thắng Cyber SEA Game 2022 là đội thi KMA.L3N0V0, gồm các sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã: Lê Thế Thắng (sinh năm 2001), Nguyễn Quang Bá (2002), Kỷ Hưng Chiến (2002) và Nguyễn Mạnh Dũng (2003).

Đội tham dự Cyber SEA Games 2022 được tuyển chọn bởi Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) vào tháng 10, tại vòng sơ khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN.

Vòng sơ khảo gồm 112 đội, chia thành 3 bảng gồm VN1 (khu vực phía Bắc), VN2 (phía Nam) và thí sinh từ các nước ASEAN. Với số điểm cao nhất, KMA.L3N0V0 được chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết Cyber SEA Game 2022.

Cyber SEA Games là cuộc thi về kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho giới trẻ (gồm sinh viên và kỹ sư), độ tuổi 15-29 tại các nước ASEAN, với sự hợp tác tài trợ của Nhật Bản. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo cơ hội giao lưu, trau dồi kinh nghiệm cho các sinh viên, kỹ sư trẻ trong lĩnh vực an toàn thông tin tại khu vực ASEAN.

Trước đó, đội Pawsitive đại diện Việt Nam giành vị trí á quân tại Cyber SEA Game 2021. Thành tích cao của các đội tuyển Việt Nam gồm quán quân (các năm 2015, 2022), á quân (2019, 2020, 2021) và hạng 3 (2017, 2018).

"Thành tích xuất sắc này không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn, kỹ năng của các đội mà còn mang ý nghĩa với ngành an toàn thông tin tại Việt Nam.

Trong 2 năm qua, Việt Nam đã khẳng định năng lực, vị thế khi những gương mặt trẻ tuổi trong ngành an toàn thông tin liên tục xuất hiện tại các bảng xếp hạng và cuộc thi quốc tế. Kết quả đáng tự hào góp phần không nhỏ vào quá trình Chuyển đổi số quốc gia và công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực để đảm bảo an toàn, an ninh mạng", đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông chia sẻ.