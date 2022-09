Việt Nam vào top 10 điểm du lịch rẻ và đáng đi nhất thế giới

9. Việt Nam: Theo The Travel, Việt Nam là một điểm đến tuyệt vời với ngân sách tiết kiệm. "Đất nước này chưa được đánh giá đúng", trích The Travel. Du khách nước ngoài tới Việt Nam chỉ cần chi tương đương vài USD cho mỗi bữa ăn. Một ly cà phê bên đường tàu có giá chưa tới một USD. Trang này cũng gợi ý Việt Nam có nhiều phương tiện di chuyển giá hợp lý để khám phá đất nước. Nếu không ngại di chuyển lâu, đường dài, bạn có thể trải nghiệm đi tàu hỏa khám phá Việt Nam. Ảnh: The Travel.