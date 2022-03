Việt Nam và Mỹ hợp tác dẫn độ tội phạm bỏ trốn về nước

Mỹ và Việt Nam đã hợp tác để đưa Michael P. Boumal, một tội phạm bị truy nã vì tội tấn công tình dục trẻ em, về nước.

Ngày 19/1, một tội phạm bỏ trốn đang bị Sở Cảnh sát thị trấn Forks ở Easton, bang Pennsylvania (Mỹ) truy nã đã bị dẫn độ về nước từ Việt Nam. Tội phạm này được xác định là Michael P. Boumal, 65 tuổi, và bị truy nã với tội danh tấn công tình dục một trẻ vị thành niên dưới 11 tuổi.

Tội phạm này bị Cảnh sát Tư Pháp Mỹ (USMS) cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (USCBP) bắt giữ, theo thông cáo của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.

Boumal đã bị truy nã từ năm 2012. Các quan chức Mỹ gần đây đã xác định Boumal ở Hà Nội, sau khi biết rằng người này đã quá hạn thị thực Việt Nam hai năm.

Việt Nam và Mỹ đã hợp tác để đưa tội phạm Michael P. Boumal về nước. Ảnh: PA Police.

Cơ quan An ninh Ngoại giao (DSS), Trợ lý Cán bộ An ninh Khu vực - Điều tra đã làm việc nhanh chóng với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam, Công an Hà Nội và Sở Cảnh sát thị trấn Forks để đảm bảo đưa Boumal trở về Mỹ.

Việc Boumal bị bắt giữ như một lời nhắc nhở rằng cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sẽ không ngừng truy lùng những tội phạm cố gắng sử dụng các quốc gia khác làm nơi ẩn náu một cách không chính đáng.

Các đặc vụ của DSS tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và ở Washington D.C., cùng với USMS và các cơ quan thực thi pháp luật nước sở tại là các đơn vị đã hợp tác trong việc đưa đối tượng Boumal về nước.