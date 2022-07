Việt Nam và Đức đang làm việc về vấn đề cấp thị thực cho hộ chiếu mới

Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đang tích cực làm việc với nhà chức trách Đức về vấn đề cấp thị thực cho người mang hộ chiếu mới.

Theo thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, ngày 28/7, Cục Lãnh sự nhận được công hàm của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cho biết tạm thời sẽ không cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông mẫu mới do một số yếu tố kỹ thuật.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Lãnh sự đã làm việc với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an để trao đổi thông tin và phương án xử lý vướng mắc.

Chiều 28/7, Cục Lãnh sự đã giao thiệp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đề nghị hai bên phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn về mặt kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức, phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã liên hệ để thu xếp trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng Đức về việc này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để thúc đẩy xử lý vấn đề.

Trước đó, Đại sứ quán Đức cho biết mẫu hộ chiếu mới không có nơi sinh thì không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt vì nhiều trường hợp trùng họ.

Mẫu hộ chiếu mới (trái) so với mẫu cũ. Ảnh: Hoàng Lam.

Do vậy, theo cơ quan này, phía Đức chỉ có thể xác định được nơi sinh thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài 7 trang. Tuy nhiên, đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu là không thể thực hiện được.

Vì thế, Đức sẽ không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu thuộc mẫu mới màu xanh tím than có số series bắt đầu bằng chữ “P”. Người mang mẫu hộ chiếu mới sẽ không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn.

Từ ngày 1/7, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân. Mẫu hộ chiếu mới đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn, chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn ICAO.

Hộ chiếu mẫu mới gồm 50 trang. Trong đó có 2 trang bìa màu tím than, được in trên loại chất liệu giấy mới dày hơn so với loại hộ chiếu cũ.