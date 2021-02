Việt Nam thuộc số ít nơi có người nhiễm biến chủng virus từ châu Phi

Trên thế giới, số quốc gia, vùng lãnh thổ có ca nhiễm biến chủng virus mới A.23.1 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dữ liệu về biến chủng này cũng rất ít ỏi.

Mới đây, Việt Nam có bộ giải mã gene của virus gây đợt bùng phát tại TP.HCM. Qua phân tích, các chuyên gia nhận thấy virus gây nên chùm ca bệnh cho nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất là biến chủng virus hoàn toàn mới, không phải từ Anh hay Nam Phi.

Đó chính là biến chủng virus nCoV mới mang tên A.23.1, lần đầu tiên được phát hiện ở Rwanda, châu Phi. Việt Nam là quốc gia đầu tiên của Đông Nam Á ghi nhận ca nhiễm biến chủng virus mới này.

A.23.1 lần đầu tiên được phát hiện và chú ý tới là từ tháng 10 năm ngoái. Theo số liệu của tổ chức Sáng kiến ​​Toàn cầu về Chia sẻ Dữ liệu Dịch cúm Gia cầm (GISAID), A.23.1 là biến chủng có chứa nhiều đột biến “đáng được quan tâm đặc biệt”.

Theo tài liệu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, ngoài Rwanda, A.23.1 chỉ mới được phát hiện ở một số ít nước khác trên thế giới bao gồm Mỹ, UAE, Australia cũng như một số nước khác ở châu Âu, trong đó có Anh và Đan Mạch. Tuy nhiên, chưa cho thấy những dấu hiệu diễn biến bất thường ở các quốc gia này.

Biến chủng virus mới A.23.1 mới chỉ xuất hiện ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ và chưa có nhiều dữ liệu về nó. Ảnh: NAIDS.

Theo số liệu của GISAID, số ca nhiễm virus biến chủng A.23.1 chiếm tỷ lệ nhỏ. Hiện tại, 14 quốc gia và vùng lãnh thổ có bệnh nhân nhiễm biến chủng này. Trong đó, số bệnh nhân nhiều nhất là tại Anh.

Hiện tại, rất ít thông tin và nghiên cứu về biến chủng virus mới này. Việt Nam là quốc gia mới nhất phát hiện ca mắc Covid-19 là người nhiễm biến chủng virus mới A.23.1.

Duy nhất bài báo mang tên A SARS-CoV-2 lineage A variant (A.23.1) with altered spike has emerged and is dominating the current Uganda epidemic (tạm dịch: Chủng SARS-CoV-2 dòng A (biến chủng A.23.1) với những đột biến bị thay đổi đã xuất hiện và gây dịch Covid-19 tại Uganda) phân tích về biến chủng này.

Các tác giả đã bước đầu xác định biến chủng A.23.1 có nhiều đột biến tương đồng chủng B117 ở Anh. Đó là P681H và E484K. Trong đó, với đột biến P681K, A.23.1 có cơ chế hoạt động tương tự biến chủng virus của Anh.

Điều đáng lo chính là E484K. Đột biến này từng được tìm thấy trong biến chủng B135 từ Nam Phi. Giới chuyên gia từng cảnh báo đột biến này khiến virus tinh vi hơn, có thể kháng vaccine. Tuy nhiên, nó có những thay đổi một phần trong protein đột biến, khiến A.23.1 trở thành bí ẩn chưa có lời giải với các nhà khoa học.

Tại Anh, A.23.1 đang được Cơ quan Y tế Công cộng quốc gia này điều tra chính thức vì chứa đột biến E484K. Quốc gia này đã ghi nhận 43 trường hợp nhiễm biến chủng virus mới A.23.1, theo báo cáo của Public Health England (PHE).

