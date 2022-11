Việt Nam - Thái Lan ra tuyên bố chung

Hai nước Việt Nam, Thái Lan ngày 16/11 đã ra tuyên bố chung, mở ra chương mới của mối quan hệ Đối tác Chiến lược mạnh mẽ hơn nữa vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Sân bay Không quân Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Zing đăng lại toàn văn tuyên bố chung này.

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu đã thăm chính thức Thái Lan vào ngày 16/11, trước khi tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Bangkok. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên trong 24 năm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới Thái Lan, giúp ghi thêm một dấu mốc lịch sử trong mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và dự chiêu đãi tối của thủ tướng Thái Lan tại Tòa nhà Chính phủ. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng có các cuộc hội kiến với Lãnh đạo khác của Thái Lan và các cuộc gặp với doanh nghiệp hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề song phương, khu vực, quốc tế cùng quan tâm trong bầu không khí tin cậy, chân thành và thân mật. Trước những tác động tiêu cực của các thách thức địa chính trị đối với các nước đang phát triển hiện nay, hai nhà Lãnh đạo đã bày tỏ quyết tâm tăng cường quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong mọi lĩnh vực, trong đó có an ninh, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân, nhằm giảm thiểu các tác động từ các yếu tố bên ngoài này.

Là hai nền kinh tế lớn ở khu vực Đông Nam Á với tiềm năng rất to lớn, Việt Nam và Thái Lan sẽ kết hợp sức mạnh và hợp tác kinh tế hai nước nhằm có được sự phục hồi mạnh mẽ, bền vững và tự cường giai đoạn sau dịch bệnh Covid-19 ở hai nước. Những nỗ lực này sẽ tăng cường hội nhập kinh tế ở khu vực Tiểu vùng sông Mekong rộng lớn hơn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ở khu vực này tại trung tâm Đông Á.

Là hai nước đóng góp tích cực và xây dựng trong các vấn đề khu vực và quốc tế, Việt Nam và Thái Lan sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp và quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển ở Tiểu vùng sông Mekong, ASEAN và quốc tế.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng về việc hai nước tiếp tục duy trì tham vấn định kỳ, trao đổi đoàn các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, bất chấp các thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra trong những năm qua. Hai nhà Lãnh đạo đặc biệt ghi nhận thành công của kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương (JCBC) năm 2021, kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Thương mại (JTC) năm 2022 và Diễn đàn Năng lượng Việt Nam - Thái Lan (VTEF) lần thứ 2 tổ chức tại Thái Lan năm 2022.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan và hoan nghênh việc kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước vào năm 2023. Hai nhà Lãnh đạo tin tưởng đối với những tiềm năng to lớn trong việc phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược và nhất trí mở ra chương mới của quan hệ Đối tác Chiến lược mạnh mẽ hơn nữa vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Trên tinh thần đó, hai nhà Lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2022 - 2027, nhằm định hướng quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong thập kỷ tới.

Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký kết một loạt các văn kiện hợp tác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam trong buổi hội đàm chiều 16/11. Ảnh: Trần Hồng.

Tăng cường Quan hệ Đối tác vì Hòa bình và Ổn định

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng về việc hai nước đã duy trì tổ chức các cuộc tham vấn, đối thoại cấp cao, thúc đẩy hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng nhằm củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng cùng lợi ích và quan tâm. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hoạt động chống phá nước kia.

Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh các kế hoạch tổ chức các buổi đối thoại và tham vấn cấp cao để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chính trị và an ninh ở các cấp, trong đó có cuộc họp Nội các chung (JCR) lần thứ 4 vào nửa cuối năm 2023, Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 4 vào ngày 17/11, Cuộc họp Nhóm công tác chung về Hợp tác chính trị và an ninh lần thứ 12 vào Quý I năm 2023, Đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh lần thứ 2 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan dự kiến tháng 12 và Chương trình giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn lần thứ nhất vào tháng 12.

Tăng cường Quan hệ Đối tác vì Phục hồi và Tăng trưởng Bền vững

Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh kết quả tăng trưởng liên tục về thương mại song phương, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 và các thách thức đang diễn ra trên toàn cầu. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong ASEAN. Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỷ USD năm 2025. Hai nhà Lãnh đạo cũng bày tỏ hài lòng về việc thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng theo hướng ngày càng cân bằng.

Nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư mạnh mẽ hơn giữa hai nước, hai nhà Lãnh đạo đã giao các cơ quan liên quan đơn giản hóa thủ tục xuất-nhập khẩu; tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuyên biên giới và quá cảnh hàng hóa sang nước thứ ba; giải quyết các vướng mắc về đầu tư; đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác mới, nhất là kinh tế số, thương mại điện tử.

Hai nhà Lãnh đạo coi trọng thúc đẩy, tạo thuận lợi và bảo hộ đầu tư ở mỗi nước; cam kết tăng cường hợp tác để thúc đẩy hơn nữa đầu tư song phương giữa Việt Nam và Thái Lan. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Thái Lan hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 của Việt Nam, với tổng giá trị hơn 13 tỷ USD tính tới 2021. Thủ tướng Prayut hoan nghênh các nhà đầu tư Việt Nam ngày càng quan tâm đến Thái Lan và hy vọng có nhiều đầu tư của Việt Nam tại Thái Lan trong tương lai gần.

Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh những phát triển tích cực gần đây liên quan tới đầu tư của Thái Lan, bao gồm việc thành lập Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham) vào tháng 12 năm 2021; mở văn phòng đại diện Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Thái Lan (EXIM) và chi nhánh Hồ Chí Minh của Ngân hàng Kasikorn (KBANK); cấp khoản tín dụng của Ngân hàng EXIM cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trị giá 100 triệu USD ; ký Hiệp định Thương mại Song phương và Tạo thuận lợi đầu tư giữa Ngân hàng EXIM và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) với mục tiêu thương mại năm đầu đạt 10 tỷ baht ( 250 triệu USD ); thông báo Tập đoàn bán lẻ Central đầu tư 790 triệu USD nhằm mở rộng hệ thống cửa hàng tại Việt Nam trong 4 năm tới; và việc đưa vào vận hành Tổ hợp hóa dầu Long Sơn của Tập đoàn xi măng Siam (SCG) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào năm 2022. Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước thành công của Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ giữa Việt Nam và Thái Lan sử dụng mã QR, nhằm tạo điều kiện phát triển du lịch và sử dụng tiền nội địa, cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan nhằm đóng góp cho sự vững mạnh về kinh tế - xã hội giữa hai nước thông qua chiến lược “Ba Kết nối”, bao gồm:

- Kết nối các chuỗi cung ứng của hai nước, nhất là trong các ngành công nghiệp bổ trợ, cùng có lợi, như: Hóa dầu, nông nghiệp, máy móc và phụ tùng điện tử.

- Kết nối các ngành kinh tế cơ sở của hai nước, nhất là tăng cường liên kết kinh doanh trực tiếp và trao đổi giữa các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), cũng như với doanh nhân địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế xuyên biên giới ở cấp địa phương;

- Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững giữa Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam và Mô hình Kinh tế Sinh học - Tuần hoàn - Xanh (BCG) của Thái Lan, góp phần giúp hai nước đạt mục tiêu xây dựng xã hội các-bon thấp, thân thiện với môi trường.

Thủ tướng Thái Lan và đoàn đại biểu cấp cao nước này trong buổi hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Trần Hồng.

Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển và Giao lưu Nhân dân

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển trong hợp tác kỹ thuật và phát triển; nhất trí hợp tác quản lý tài nguyên nước trong lưu vực sông Mekong và hợp tác chặt chẽ hơn nhằm đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác song phương trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân đã giúp tăng cường kết nối và gia tăng hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Hai bên nhận thấy và đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và nhất trí tiếp tục ủng hộ vai trò của hai tổ chức này trong việc thúc đẩy và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên cam kết phát huy tối đa khuôn khổ thành phố kết nghĩa giữa các địa phương hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng, nhất là giữa các thế hệ trẻ hai nước.

Tăng cường Quan hệ Đối tác trong các Vấn đề Khu vực và Quốc tế

Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Việt Nam và Thái Lan phối hợp lập trường chặt chẽ về các vấn đề cùng chia sẻ quan tâm và lợi ích trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác ở Tiểu vùng sông Mekong, khu vực, đa phương mà hai nước cùng là thành viên, như Liên hợp quốc (UN), ASEAN, APEC, Hội nghị Á - Âu (ASEM), Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), Ủy hội sông Mekong (MRC) và các khuôn khổ hợp tác Mekong khác. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò Chủ tịch APEC của Thái Lan năm 2022, trong khi Thủ tướng Prayut bày tỏ trân trọng đối với sự ủng hộ hoàn toàn của Việt Nam.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí Việt Nam và Thái Lan sẽ hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy đoàn kết, vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN trong giải quyết các vấn đề mới nổi. Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với vai trò dẫn dắt của ASEAN trong vấn đề Myanmar. Hai bên bày tỏ ủng hộ đối với việc triển khai bốn lĩnh vực hợp tác xác định trong Khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP), Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN (ACRF) và các sáng kiến liên quan khác của ASEAN, bao gồm việc thúc đẩy sức mạnh tổng hợp giữa các nỗ lực hợp tác tại các cơ chế Tiểu vùng Mekong sẵn có và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việt Nam và Thái Lan cũng đồng ý hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Hai nhà Lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, cũng như các lợi ích của việc duy trì Biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Hai bên nhấn mạnh cam kết ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng đầy đủ các quy trình pháp lý và ngoại giao. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) một cách toàn diện. Hai bên được khích lệ bởi tiến triển của các cuộc đàm phán thực chất nhằm sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, trong khoảng thời gian được các bên cùng nhất trí.

