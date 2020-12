‘Việt Nam sẽ là nơi hội tụ xe siêu sang của Đông Nam Á'

Ông Paul Harris, Giám đốc Rolls-Royce APAC, tin hoạt động kinh doanh tại Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc trong vài năm tới, khi Việt Nam trở thành nơi hội tụ xe sang của khu vực.

Chiều 14/12, Rolls-Royce khu vực châu Á - Thái Bình Dương bổ nhiệm Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Sam & Sassy (S&S) thành nhà phân phối mới tại thị trường Việt Nam. Sự kiện diễn ra 2 tháng sau khi Rolls-Royce Motor Cars Hanoi (thuộc Công ty CP Ôtô Regal) thông báo dừng hoạt động sau 7 năm nhập khẩu và phân phối xe Rolls-Royce chính hãng.

Trò chuyện cùng Zing qua một cuộc gọi quốc tế từ Singapore, ông Paul Harris, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Rolls-Royce, khẳng định Việt Nam là thị trường trọng điểm của hãng xe này tại Đông Nam Á.

“Tình yêu thương hiệu quyết định nhà phân phối, không phải chuyên môn”

- Nhà phân phối trước đây của Rolls-Royce tại Việt Nam, Regal, vốn dĩ chưa từng hoạt động trong lĩnh vực xe siêu sang. Và hiện tại, S&S cũng là một cái tên xa lạ. Vì sao hãng lại hợp tác với những nhà phân phối như vậy, thay vì các doanh nghiệp có kinh nghiệm hơn?

- Hẳn mọi người cân nhắc nhiều về tính chuyên môn và kinh nghiệm khi tìm kiếm nhà phân phối, nhưng chúng tôi có cách tiếp cận khác. Nói riêng về S&S, chúng tôi nhận thấy lãnh đạo công ty và toàn bộ đội ngũ đều rất yêu quý thương hiệu Rolls-Royce, từ đó họ tôn trọng cá tính và các tiêu chuẩn khắt khe từ hãng. Điều này được thể hiện rõ qua quá trình họ ứng cử và làm việc với chúng tôi thời gian qua.

Đây là một trong những yếu tố quyết định khi chúng tôi lựa chọn nhà phân phối, nhằm đảm bảo hình ảnh thương hiệu được duy trì bền vững nhất tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, dù là một cái tên mới trong ngành ôtô nhưng S&S đang làm việc với nhiều thương hiệu gắn kết chặt chẽ với đối tượng khách hàng của chúng tôi. Họ hiện là nhà phân phối tại Việt Nam của những thương hiệu đồng hồ xa xỉ bậc nhất thế giới như Richard Mille, Hublot, Audemars Piguet…, đồng thời kinh doanh trang sức, thời trang cao cấp và nghệ thuật. Do đó, thông qua sự hợp tác này, chúng tôi có thể tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng từ S&S.

Đặc biệt, hoạt động kinh doanh của họ gần một thập kỷ qua thực sự rất thuyết phục đối với các lãnh đạo cấp cao tại Rolls-Royce. Tôi nghĩ rằng hoàn toàn hợp lý khi chúng tôi hợp tác với S&S để tiếp tục phát triển thị trường Việt Nam trong tương lai.

- Cụ thể, hai bên sẽ làm gì tại Việt Nam trong thời gian tới? Và mục tiêu được đặt ra như thế nào?

"Showroom và cơ sở bảo dưỡng, bảo hành ở TP.HCM sẽ hoàn thiện vào quý II/2021. Phiên bản Ghost mới cũng dự kiến đến Việt Nam vào thời điểm này" Ông Paul Harris - Giám đốc Rolls-Royce APAC

- Nhu cầu của khách hàng ngày nay không chỉ dừng lại ở việc mua một sản phẩm, mà còn là trải nghiệm sản phẩm đó một cách trọn vẹn nhất. Điều này đặc biệt đúng với ngành hàng xa xỉ.

Chúng tôi là một thương hiệu đến từ nước Anh xa xôi, với nhiều câu chuyện và cá tính thương hiệu rất riêng, vậy nên điều quan trọng trước mắt là chú trọng đào tạo nhà phân phối để họ có thể truyền tải tốt nhất tinh thần của Rolls-Royce cho khách hàng Việt Nam. Chúng tôi đang gấp rút triển khai các chương trình đào tạo này.

Đồng thời, chúng tôi cũng đang tiến hành quá trình chuyển giao từ nhà phân phối cũ Regal sang S&S. Những người ở Regal vừa là bạn bè, vừa là khách hàng của S&S, nên quá trình này cũng rất thuận lợi và văn minh. Tôi tin rằng chặng đường của Rolls-Royce ở Việt Nam không bị xáo trộn.

Hiện tại còn quá sớm để chia sẻ về mục tiêu. Nhưng tôi nghĩ mục tiêu trong ngắn hạn là duy trì trạm bảo hành ở Hà Nội để khách hàng cảm thấy yên tâm, cũng như hoàn thiện showroom và cơ sở bảo dưỡng, bảo hành ở TP.HCM vào quý II/2021 để gia tăng sự hiện diện ở thị trường quan trọng này.

Phiên bản Ghost mới, với danh sách dài các đơn đặt hàng trên toàn cầu, cũng dự kiến đến Việt Nam vào thời điểm này.

- Việc thay đổi nhà phân phối diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa hết tác động. Liệu điều này có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Rolls-Royce tại Việt Nam trong vài năm tới?

- Tôi cho rằng Covid-19 tác động đến mọi lĩnh vực kinh doanh chứ không riêng gì Rolls-Royce, bởi các yêu cầu về an toàn, giãn cách xã hội nói chung trên toàn cầu.

Tại Rolls-Royce, chúng tôi chịu ảnh hưởng từ sớm. Ngay khi đại dịch xuất hiện vào cuối mùa xuân, chúng tôi buộc phải đóng cửa toàn bộ nhà máy và dừng sản xuất.

Nhưng may mắn là nhờ sự nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc an toàn, chúng tôi trở thành nhà sản xuất ôtô đầu tiên tại Anh được hoạt động trở lại. Chuỗi cung ứng của chúng tôi cũng được đảm bảo, dù thực tế là sản lượng đã sụt giảm để đảm bảo an toàn cho nhân viên.

Khoảng 7 tháng trở lại đây, chúng tôi dần tăng trưởng trở lại, đến nay đã đạt mức sản lượng như trước Covid-19, với tần suất 2 ca sản xuất mỗi ngày.

Tuy nhiên, người dân đang dần cẩn trọng hơn trong một cuộc sống “bình thường mới”. Do đó, rõ ràng, việc bổ nhiệm đối tác kinh doanh mới trong bối cảnh hiện nay chắc chắn có ảnh hưởng.

Nhưng tôi tin đó sẽ là ảnh hưởng tích cực. Chúng tôi định hướng phát triển thị trường Việt Nam trở thành nơi hội tụ xe siêu sang của Đông Nam Á cho các sản phẩm của Rolls-Royce.

“Số xe Rolls-Royce bán ra ở Việt Nam tăng trưởng 3 chữ số trong 7 năm qua”

- Thời điểm Regal thông báo chấm dứt hợp tác với Rolls-Royce, đại diện công ty này cho biết hiệu quả kinh doanh không như mong đợi từ hai phía. Vậy thực tế kết quả kinh doanh của hãng tại Việt Nam trong 7 năm qua ra sao?

- Nói thật, kết quả ghi nhận được ở mức vừa phải so với mong đợi, có lẽ do đôi lúc chúng tôi đã quá tham vọng.

Tuy nhiên, những gì tôi có thể thấy ở thời điểm hiện tại, sau 7 năm chúng tôi chính thức hiện diện tại thị trường Việt Nam, là người tiêu dùng đang rất hứng thú với thương hiệu. Tôi cho rằng Rolls-Royce là đỉnh cao của sự sang trọng, và chính điều này đã thu hút sự chú ý và yêu thích của mọi người, từ đó cũng tạo động lực rất lớn cho đội ngũ của chúng tôi.

Chính vì vậy, thông báo về nhà phân phối mới hôm nay cũng là cam kết của chúng tôi về việc mở rộng thị trường Việt Nam, điển hình là việc tấn công khu vực miền Nam.

- Xét chung trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thị trường Việt Nam có vai trò như thế nào đối với Rolls-Royce?

- Việt Nam là thị trường hết sức quan trọng. Thứ nhất, dân số Việt Nam trẻ và có sự gia tăng liên tục về quy mô, đồng thời người Việt Nam cũng rất chăm chỉ, nỗ lực trong sự nghiệp.

Thứ hai, chúng tôi nhìn nhận Việt Nam đang dần trở thành một cường quốc về công nghiệp hóa, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của toàn cầu. Đặc biệt, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tăng trưởng vượt bậc dù bị ảnh hưởng đôi chút bởi đại dịch.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của tầng lớp siêu giàu (Ultra High Net Worth Individuals) tại Việt Nam cao hơn nhiều quốc gia khác. Những người này cũng rất yêu mến và kỳ vọng sở hữu xe Rolls-Royce. Chúng tôi thấy rõ điều này qua những lần ra mắt các mẫu xe Phantom, Cullinan SUV…

- Cụ thể, quy mô thị trường Việt Nam với xe Rolls-Royce hiện ra sao?

- Những năm qua, số lượng xe của chúng tôi bán ra tại Việt Nam tăng trưởng 3 chữ số. Tôi không đưa ra con số cụ thể vì nó không mang nhiều ý nghĩa. Giá trị của thương hiệu nằm ở tính độc bản của mỗi chiếc xe Rolls-Royce, chứ không phải số lượng xe bán ra.

Nhưng tôi có thể khẳng định rõ ràng về tiềm năng thị trường trong những năm sắp tới, đặc biệt khi chúng tôi hợp tác với S&S để tấn công cả thị trường Hà Nội và TP.HCM.

- Nhưng suy cho cùng, xe Rolls-Royce vẫn là xe bespoke. Liệu quy mô thị trường có thể tăng trưởng đến đâu?

"Tiềm năng phát triển của chúng tôi tại Việt Nam được củng cố bởi sự tăng trưởng kinh tế đất nước và tầng lớp siêu giàu" Ông Paul Harris - Giám đốc Rolls-Royce APAC

- Thực tế, chiến lược cá nhân hóa với các sản phẩm bespoke là thế mạnh của chúng tôi. Khách hàng đến với chúng tôi để đặt chiếc xe mang dấu ấn cá nhân chứ không chỉ "mua" chúng.

Mỗi chiếc xe Rolls-Royce đều có một yếu tố bespoke. Bên cạnh những chiếc xe được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi còn giới thiệu các mẫu xe được sản xuất với số lượng giới hạn. Qua ghi nhận, chúng tôi thấy rõ khách hàng Việt Nam rất hứng thú với những sản phẩm như vậy.

Khó mà nói được thị trường sẽ tăng trưởng đến mức nào cho những chiếc xe bespoke. Nhưng tôi tin tiềm năng phát triển của chúng tôi tại Việt Nam được củng cố bởi sự tăng trưởng kinh tế đất nước và tầng lớp siêu giàu.

Hiện tại, chúng tôi vẫn đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền vững giữa đội ngũ sản xuất ở Goodwood (Anh), quản lý khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở Singapore và đối tác phân phối S&S ở Việt Nam. Tôi mong rằng sự kết hợp chặt chẽ của chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng Việt Nam ở mức tốt nhất, qua đó mở rộng quy mô thị trường tại đây.

- Cảm ơn ông về những chia sẻ này!