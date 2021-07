Việt Nam sản xuất lô vaccine Sputnik V đầu tiên

Việt Nam đã sản xuất lô vaccine Sputnik V thử nghiệm đầu tiên, Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) và hãng dược Việt Nam Vabiotech tuyên bố.

Các mẫu của lô vaccine thử nghiệm này sẽ được vận chuyển về Trung tâm Gamaleya tại Nga để kiểm tra chất lượng, Reuters dẫn tuyên bố chung ngày 21/7 của RDIF và Vabiotech.

“RDIF và Vabiotech đang tích cực hợp tác trong quá trình chuyển giao công nghệ để người dân Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận Sputnik V hơn”, CEO của RDIF nói, theo TASS.

“Chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác với RDIF để đưa Sputnik V tới Việt Nam nhằm chống lại đại dịch. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác giữa RDIF và Vabiotech sẽ giúp cung cấp vaccine ngừa Covid-19 chất lượng và hợp giá tiền cho Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác”, Chủ tịch Vabiotech Đỗ Tuấn Đạt cho biết.

Trước đó, ngày 28/6, Vabiotech cho biết công ty này đã chính thức tiếp nhận lô bán thành phẩm vaccine Sputnik và sẵn sàng cho hoạt động gia công, đóng ống, đóng gói vaccine tại Việt Nam. Nếu những lô vaccine đầu tiên đáp ứng được kiểm định chất lượng, Vabiotech sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng để chính thức trở thành đơn vị gia công, đóng ống vaccine Sputnik V với quy mô lớn tại Việt Nam.

Vaccine Sputnik V do Nga phát triển. Ảnh: Reuters.

Vaccine Sputnik V của Nga là loại vaccine ngừa Covid-19 tiêm 2 liều.

Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách chống dịch Covid-19 đối với Sputnik V vào tháng 3. Đây là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ 2 được phê duyệt tại Việt Nam, sau AstraZeneca.

Vaccine Sputnik V đã được tuyên bố là an toàn và hiệu quả hơn 90% trong một báo cáo do chuyên san y khoa The Lancet đăng tải.