Việt Nam phản đối Đài Loan bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Bộ Ngoại giao phản ứng trước việc Đài Loan (Trung Quốc) tiến hành tập trận bắn đạn thật tại vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

"Như đã nhiều lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói tại buổi họp báo thường kỳ ngày 3/12.

Cuộc diễn tập trái phép do Đài Loan tiến hành vào ngày 24/11. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hành động của Đài Loan "đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông”.

“Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không được tiến hành hoạt động diễn tập trái phép nêu trên, cũng như lặp lại các vi phạm trong tương lai”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Đài Loan đóng chiếm trái phép.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng phản đối các động thái phi pháp gần đây của Trung Quốc, khi nước này thông báo khôi phục du lịch tàu biển trái phép ra quần đảo Hoàng Sa và tự ý tiếp nhận tàu bệnh viện tại bến cảng trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

"Mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và không có giá trị pháp lý", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo ngày 3/12. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hủy bỏ và chấm dứt việc tổ chức các chuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam; cũng như các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng và làm phức tạp tình hình, đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) tại Biển Đông và quan hệ hai nước", bà Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.