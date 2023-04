Việt Nam - Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản trong việc phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho doanh nghiệp và công dân Nhật Bản đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm (trái) gặp Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Yasuhiro Tsuyuki. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 3/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, đã có các cuộc gặp với Phó tổng thư ký đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Fumiaki Kobayashi và nguyên Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, hội đàm với Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) Yasuhiro Tsuyuki, tiếp Phó chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yunichi Yamada và lãnh đạo một số doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại cuộc gặp với Phó tổng thư ký LDP Fumiaki Kobayashi, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh và quốc phòng. Năm 2023 đánh dấu đặc biệt trong quan hệ song phương, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan của Nhật Bản trong việc phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp và các công dân Nhật Bản đang sinh sống, lao động và học tập tại Việt Nam; duy trì các cơ chế đối thoại an ninh, triển khai hiệu quả các văn bản đã ký kết.

Về phần mình, Phó tổng thư ký Kobayashi đã hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Tô Lâm, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Yoshihide Suga, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở vào giai đoạn tốt đẹp nhất trong 50 năm qua và ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngài Suga tiếp tục quan tâm, ủng hộ và có những đóng góp quý báu nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên, trọng tâm là những thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, cung cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) thế hệ mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ; tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước và hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam nhập cảnh vào Nhật Bản; đảm bảo an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp, các vấn đề an sinh xã hội, cơ chế thuận lợi cho cộng đồng gần 500.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Đại tướng Tô Lâm (trái) gặp Phó tổng thư ký LDP Fumiaki Kobayashi. Ảnh: TTXVN.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm đã hội đàm với Tư lệnh NPA Yasuhiro Tsuyuki. Cùng với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, trong thời gian qua, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và NPA đã đạt rất nhiều kết quả tích cực và quan trọng. Hai bên đã chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm công tác, hợp tác trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia; bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan, doanh nghiệp và công dân nước này ở nước bên kia.

Từ năm 2014 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức 7 kỳ Đối thoại an ninh Việt Nam - Nhật Bản cấp thứ trưởng, cùng nhau trao đổi nhiều nội dung quan trọng, chiến lược liên quan đến tình hình an ninh khu vực và thế giới.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; duy trì tổ chức Đối thoại an ninh cấp thứ trưởng Việt Nam - Nhật Bản thường niên; trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm bảo đảm an ninh, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng, tội phạm ma túy và không để các tổ chức ở nước này chống phá nước kia…; phối hợp phòng, chống tội phạm là người Việt Nam tại Nhật Bản và ngược lại; nghiên cứu cơ chế hợp tác mới thiết thực giữa Bộ Công an Việt Nam và NPA.

Hai bên làm tốt công tác bảo hộ công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, công dân hai nước lao động, học tập ở mỗi nước, bảo vệ các sự kiện, đoàn cấp cao hai nước thăm viếng lẫn nhau, trước mắt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2023.

Tiếp Phó chủ tịch JICA Yunichi Yamada, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng JICA Việt Nam rất tốt đẹp và đạt nhiều kết quả thực chất.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngài Yamada tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, trọng tâm là những thỏa thuận giữa Thủ tướng hai nước như tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực kinh tế, cung cấp ODA thế hệ mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp phụ trợ…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị JICA giúp Bộ Công an Việt Nam triển khai một số dự án đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp trang thiết bị, phương tiện trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường, tàu tuần tra, các khóa tập huấn về an ninh mạng, điều tra tội phạm, chống khủng bố, điều tra tội phạm ma túy, tư pháp hình sự, an toàn giao thông…

Đáp lại, Phó Chủ tịch Yamada khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai các lĩnh vực hợp tác mà Bộ Công an Việt Nam quan tâm.

Cũng trong ngày 3/4, Bộ trưởng Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo của một số doanh nghiệp Nhật Bản như công ty Total Security, ALSOK và Fujiya. Bên cạnh đó, bộ trưởng và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.