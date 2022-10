Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an - đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga vào ngày 19/10 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và ngài Venediktov Aleksandr Nikolaevich. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an.

Sau lễ đón, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Venediktov Aleksandr Nikolaevich đã đồng chủ trì phiên tham vấn về các vấn đề an ninh thế giới và khu vực.

Tại phiên tham vấn, hai bên đã cùng trao đổi, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cấp thiết, quan trọng đến an ninh quốc gia của hai nước như phối hợp bảo đảm an ninh, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp bảo đảm an ninh mạng, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam và Nga ở nước ngoài; phát triển công nghiệp an ninh cho Việt Nam,...

Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thể hiện tình cảm, sự tin tưởng, yêu mến đất nước Việt Nam và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam của cá nhân phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Toàn cảnh phiên tham vấn. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an.

Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định chuyến công tác của phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ truyền thống gắn bó giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói riêng và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung.

Để tiếp tục tăng cường hợp tác, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký kết.