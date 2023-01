Việt Nam, Lào ưu tiên xây dựng hạ tầng kết nối hai nước

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết 2 nước sẽ tăng cường kết nối giữa 2 nền kinh tế, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm.

"Chúng tôi thống nhất sẽ tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là thông qua thúc đẩy triển khai các dự án chiến lược kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không bên cạnh kết nối viễn thông, năng lượng, dịch vụ tài chính, ngân hàng… nhằm mở rộng không gian hợp tác và phát triển", Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Tuyên bố của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam được đưa ra trong chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Lào. Ông và người đồng cấp Lào sẽ cùng chủ trì phiên họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào. Cũng dịp này, hai nước cũng tổng kết năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022.

Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc.

Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Lào

Trong cuộc hội đàm sáng 11/1 tại Vientiane, hai Thủ tướng tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực, bền vững của quan hệ hợp tác trên các lĩnh vục giữa hai nước thời gian qua.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được tăng cường thúc đẩy đúng hướng. Trong năm 2022, Việt Nam có thêm 5 dự án mới và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị 70 triệu USD , tăng gần 50% so với năm 2021. Nhiều dự án hợp tác quan trọng khác cũng được triển khai tích cực, hiệu quả.

Thương mại là điểm sáng với tổng kim ngạch song phương cả năm 2022 đạt gần 1,7 tỷ USD , tăng hơn 21% so với năm 2021, vượt mục tiêu đã đề ra (tăng trưởng 10-15%).

Hợp tác đầu tư, tăng cường thương mại là ưu tiên của Việt Nam và Lào. Ảnh: Nhật Bắc.

Việt Nam hiện có 238 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào, tổng vốn đăng ký khoảng 5,34 tỷ USD , tiếp tục là nước có đầu tư lớn thứ 3 tại Lào.

Tổng số lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam khoảng 14.000 người tại 160 cơ sở giáo dục. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Lào đón gần 197.000 du khách Việt Nam và có gần 26.000 khách Lào thăm Việt Nam.

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí triển khai thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt - Lào giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác song phương Việt - Lào 2021-2023 và các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác đã ký trên các lĩnh vực; tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt; đẩy mạnh trao đổi lý luận chính trị; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế; hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả; tiếp tục phối hợp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh sắp tới sẽ tăng cường kết nối hiệu quả giữa hai nền kinh tế, kể cả kết nối cứng về hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng…, cũng như kết nối hạ tầng mềm về thể chế, chính sách, thương mại điện tử, kinh tế số, tài chính, ngân hàng…

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tăng trưởng thương mại ổn định 10-15% mỗi năm trở lên; không ngừng mở rộng hợp tác đầu tư, trong đó quan tâm thúc đẩy đầu tư vào các dự án ở các tỉnh giáp biên.

Cùng nhau ứng phó các thách thức mới

Cũng tại Vientiane, người đứng đầu Chính phủ hai nước cùng tuyên bố bế mạc “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”. Đây là dịp 2 nước cùng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác.

Năm qua, đã có 75 hoạt động kỷ niệm do phía Việt Nam chủ trì tổ chức trong cả năm, diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, rất đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung.

Hai thủ tướng tuyên bố bế mạc năm đoàn kết hữu nghị 2022. Ảnh: Nhật Bắc.

Một trong những sự kiện lớn nhất là lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, diễn ra đồng thời tại Hà Nội và Vientiane ngày 18/7/2022.

Trong suốt “Năm đoàn kết hữu nghị”, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cả trung ương và địa phương, đã diễn ra đa dạng.

Nhiều hoạt động trao đổi văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giao lưu nhân dân diễn ra như: “Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào” và “Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam”; “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào”; “Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào”...

"Chúng ta có thể phấn khởi và tự hào khẳng định rằng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 đã thành công rực rỡ, góp phần tạo không khí hân hoan, sôi nổi và tiếp thêm xung lực cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, hai nước sẽ quan tâm tăng cường quốc phòng an ninh, cùng nhau ứng phó các thách thức mới, cùng nhau ổn định an ninh nội bộ và khu vực biên giới.

Ông cũng nhấn mạnh 2 nước sẽ hợp tác hiệu quả về kinh tế, văn hóa, xã hội; thúc đẩy các ngành, địa phương thúc đẩy hợp tác, nhất là các công trình dự án một cách thực chất.

"Hai nước sẽ tăng cường hội nhập, kết nối hạ tầng, năng lượng, đặc biệt là năng lượng sạch mà 2 nước có tiềm năng, là cơ sở quan trọng trong hội nhập, vận hành kinh tế của Lào và Việt Nam trong tương lai", người đứng đầu chính phủ Lào chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Lào Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu ngày đầu tiên trong chuyến thăm 2 ngày tới Lào bằng lịch trình bận rộn, trong đó có dự lễ bế mạc năm đoán kết hữu nghị Việt - Lào 2022.