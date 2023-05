Việt Nam là quốc gia tiêu điểm tại Hội sách thiếu nhi châu Á

Sáng 25/5, Hội sách thiếu nhi châu Á chính thức khai mạc tại Singapore. Năm nay, Việt Nam là quốc gia tiêu điểm, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore.

Hình ảnh tại gian hàng Việt Nam ở Hội sách thiếu nhi châu Á. Ảnh: Yến Vũ.

Bước chân vào không gian hội sách, ngay lập tức, người tham gia thấy banner giới thiệu quốc gia tiêu điểm của Hội sách Thiếu nhi châu Á 2023 - Việt Nam. Nhân vật Dế mèn từ tác phẩm thiếu nhi kinh điển Dế mèn phiêu lưu ký được chọn làm hình ảnh đại diện cho hội sách năm nay.

Khu gian hàng của Việt Nam bày trí chỉn chu, giới thiệu nhiều ấn phẩm thiếu nhi bằng tiếng Anh với nội dung hấp dẫn và minh họa sống động.

Tham gia sự kiện lần này, có sự góp mặt đại diện từ Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, 9 nhà xuất bản và hai công ty sách. Ngoài ra còn có một số tác giả sách sẽ xuất hiện làm diễn giả tại các chương trình trong khuôn khổ hội sách.

Đại diện giới xuất bản Việt Nam tại buổi khai mạc Hội sách Thiếu nhi châu Á sáng 25/5 tại Singapore. Ảnh: Phương Linh.

Sách thiếu nhi Việt Nam vươn ra khu vực

Trong cuộc họp trước thềm hội sách, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, đã nói: “Các nước bạn chưa biết nhiều về xuất bản Việt, nhưng những ai đã biết thì đều đánh giá cao, vì vậy, chúng ta cần cố gắng thể hiện rõ diện mạo, sự phát triển của sách Việt”.

Thể hiện rõ diện mạo, sự phát triển sách thiếu nhi Việt Nam chính là tinh thần của đoàn tham gia hội sách lần này.

Ngay trong sáng khai mạc, đại diện Hội Xuất bản Việt Nam, ông Lê Hoàng - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - có bài phát biểu chia sẻ về thị trường sách thiếu nhi nước nhà.

Trong đó, ông nói: "Xuất bản Việt Nam nói chung, thị trường sách thiếu nhi Việt Nam nói riêng đang mở cơ hội lớn cho các nhà xuất bản Việt Nam; đồng thời cũng là cơ hội cho các nhà xuất bản các nước trong khu vực cộng tác với các nhà xuất bản Việt Nam trên các phương diện, đặc biệt giao dịch bản quyền".

Tham gia cùng ông Lê Hoàng giới thiệu xuất bản Việt Nam ra khu vực, các đại diện từ Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Trẻ và Công ty sách Nhã Nam có những chia sẻ sâu về thị trường và xu hướng sách thiếu nhi hiện nay.

Các đại diện Việt Nam tỏ ra rất hào hứng và tự hào trước những gì mình có thể thể hiện về thị trường sách thiếu nhi nước nhà.

Trong thời gian diễn ra lễ hội (25-28/5), gian hàng Việt Nam sẽ mở xuyên suốt, sẵn sàng giới thiệu các ấn phẩm đặc sắc của chúng ta tới khách tham quan, đối tác nước bạn. Bên cạnh việc quảng bá xuất bản, văn hóa Việt Nam ra thế giới, đây được đánh giá là một dịp tốt để các đơn vị làm xuất bản trao đổi về việc mua bán bản quyền.

Người làm xuất bản Việt tại Hội sách Thiếu nhi châu Á. Ảnh: Thùy Linh.

Các hoạt động trao đổi văn hóa

Cùng với đó, một chuỗi các tọa đàm sẽ diễn ra, hướng đến nhóm đối tượng là các tác giả, những người làm xuất bản, các chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản quốc tế và phụ huynh, trẻ em bản địa.

"Sci-tales: A Look at Vietnamese Children’s Nonfiction" là tọa đàm chuyên sâu đầu tiên sau khai mạc. Tại đây, dịch giả/biên tập viên Nguyễn Hà Ly từ Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ chia sẻ về cách đưa yếu tố vui nhộn vào quá trình học tập, cách tạo ra những cuốn sách STEM/STEAM vừa mang tính giáo dục vừa mang tính giải trí.

Hoạt động workshop "Finding Mommy Elephant" do bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó phòng Thiếu nhi (Công ty sách Nhã Nam) và họa sĩ Trịnh Hương Anh dẫn dắt sẽ tạo điều kiện cho người tham gia khám phá sách pop-up cùng các hoạt động tương tác đa dạng mà phụ huynh và trẻ có thể tham gia cùng cuốn sách.

Trong buổi tọa đàm “Publishing Translated Kidlit: Challenges and Opportunities” (Xuất bản sách dịch cho trẻ em: Cơ hội và thách thức), biên tập viên Lê Mỹ Ái của Nhà xuất bản Kim Đồng cùng hai diễn giả Hendarto Setiadi từ Indonesia và Tung Roh Suan từ Singapore sẽ chia sẻ những thách thức của quy trình mua - bán bản quyền dịch thuật trong việc xuất bản văn học dịch thuật dành cho trẻ em.

Buổi giới thiệu ấn phẩm mới - Ba tớ là Runner - được Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu là một trong những sự kiện nổi bật nhất khuôn khổ chương trình. Tại buổi này, tác giả Tâm Bùi và họa sĩ Jeet Zdũng sẽ đọc sách và giao lưu với các độc giả nhí, giúp các bạn nhỏ quốc tế hiểu hơn về những bài học cuộc sống mà tác giả đã nỗ lực truyền tải trong tác phẩm.

Ba tớ là Runner là cuốn sách được lựa chọn xuất bản tại Singapore trong khuôn khổ dự án xuất bản giữa hai nước. Về phía Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng xuất bản cuốn Lemonade Sky (Bầu trời nước chanh) của tác giả Singapore - J.H Low.

Nhóm tác giả Trang Nguyễn và Jeet Zdũng (tác giả bộ sách Chang hoang dã) sẽ giao lưu, chia sẻ về hành trình sáng tạo hai cuốn sách tranh về đề tài bảo tồn động vật hoang dã trong chương trình "The Call of the Wind" (Trở về nơi hoang dã). Tác giả Trang Nguyễn chia sẻ: "Hy vọng mọi người sẽ đọc, đồng cảm và thấu hiểu về các loài động vật hoang dã và công tác bảo tồn thiên nhiên hoang dã hơn". Hiện nay, cuốn sách đã được bán bản quyền xuất bản tại 8 quốc gia.

Hội sách sẽ kết thúc với Đêm Việt Nam. Dự kiến, các đại diện từ Việt Nam và Singapore sẽ có diễn văn bế mạc, trao đổi các đầu sách được dịch và xuất bản giữa hai nước. Ngoài ra, một phiên bản cập nhật năm 2023 của tuyển tập truyện dân gian châu Á Our Folktales: The All-Time Favourite Folktales of Asia cũng sẽ được công bố.