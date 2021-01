Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trong năm 2020, tăng 2 bậc so với 2019.

Theo đánh giá từ cơ quan quản lý, 2020 là năm nhiều khó khăn đối với kinh tế, thương mại khu vực và thế giới nói chung, hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói riêng.

Tuy nhiên với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19, thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục duy trì tăng trưởng, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ngoại thương.

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan hải quan, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt - Trung năm 2020 vừa qua đã đạt 133,09 tỷ USD , tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam tới Trung Quốc đạt 48,9 tỷ USD , tăng 18%. Ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 84,1 tỷ USD , tăng gần 12% so với cùng kỳ. Số nhập siêu từ thị trường Trung Quốc vào Việt Nam tăng gần 4% so với năm 2019, ước đạt 35,2 tỷ USD .

Trong cơ cấu thương mại 2 nước, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, sau Mỹ.

TỔNG KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - TRUNG QUỐC Nguồn: Tổng cục Hải quan, Bộ Công Thương Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa/năm column tỷ USD 58.5 66.17 72 94 106.7 117 133.09

Động lực tăng trưởng chính của thương mại Việt - Trung năm qua chủ yếu đến từ nhóm hàng chế biến chế tạo, đạt 37,07 tỷ USD (tăng 20%) và vật liệu xây dựng, đạt 3,12 tỷ USD (tăng 104%).

Tuy nhiên, một số nhóm hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam cũng đang gặp khó trong việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, trong đó có nhóm hàng nông thủy sản, đạt 6,8 tỷ USD (giảm hơn 3%).

Với các chỉ tiêu này, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trong năm 2020, tăng 2 bậc so với năm 2019. Việt Nam cũng đang là thị trường cung ứng hàng hóa lớn thứ 8 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Trung Quốc.