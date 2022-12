‘Việt Nam là điểm sáng trên bản đồ ngành bia quốc tế’

Hơn 175 năm, Carlsberg vững vàng vị thế tập đoàn sản xuất bia hàng đầu thế giới bằng phương châm tạo ra những giá trị đích thực cho cả người thưởng bia lẫn cộng đồng và môi trường.

Trở lại Việt Nam trong chuyến thăm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước với đoàn Hoàng gia Đan Mạch, ấn tượng về Việt Nam của ông Cees ’t Hart - Chủ tịch Tập đoàn Carlsberg - vẫn không thay đổi: Nhiệt tình, giữ gìn sâu sắc những giá trị văn hóa truyền thống của một xứ sở thuần Á Đông và tràn đầy năng lượng vươn mình ra quốc tế.

Nhân kỷ niệm 175 năm thành lập Tập đoàn Carlsberg với nhiều mốc son, Zing News có dịp trò chuyện cùng ông Cees 't Hart về sự “ưu ái” thị trường Việt Nam từ đại diện tập đoàn bia hàng đầu thế giới, cũng như chiến lược đưa Carlsberg trở thành thương hiệu hàng đầu trong thói quen của người dùng Việt.

- Qua gần 3 thập kỷ tạo dựng thương hiệu ở Việt Nam, ông nhận định thế nào về tiềm năng của thị trường bia tại đây và quốc tế?

- Việt Nam có tiềm năng bùng nổ tiêu dùng với cơ cấu dân số trẻ, quy mô nền kinh tế phát triển nhanh và thu nhập đầu người đang tăng mạnh mẽ. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô nền kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á vào năm 2025 với GDP 571,1 tỷ USD . Song song sự mở rộng số lượng đô thị là sự gia tăng dân số cùng mức thu nhập trung bình của người dân. Thu nhập bình quân của người lao động 6 tháng đầu năm 2022 đã tăng 11% so với mốc năm 2020.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các phương tiện văn hóa đại chúng và mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy giới trẻ chi tiêu, mua sắm thoải mái hơn. Với những điều kiện trên, tôi dự đoán thị trường bia Việt Nam vẫn nằm trong đà tăng trưởng mạnh mẽ ít nhất từ 5 đến 10 năm tới.

Tôi nghĩ Việt Nam là một “điểm sáng” trên bản đồ quốc tế khi lọt top 8 thị trường tiêu thụ bia lớn nhất thế giới, đồng thời là thị trường trọng điểm của Carlsberg tại khu vực Đông Nam Á.

- Thị trường Việt Nam có thế mạnh hoặc khác biệt nào mà tập đoàn đánh giá cao và mong muốn khai thác sâu rộng hơn không, thưa ông?

- Việt Nam là một thị trường năng động với nhiều dư địa phát triển. Một trong những động lực chính là tốc độ phát triển kinh tế thuộc hàng nhanh nhất khu vực, đi cùng chất lượng đời sống ngày càng được nâng cao của người dân cả ở khu vực thành thị và nông thôn.

Yếu tố thứ hai tôi đánh giá cao nằm ở cơ cấu dân số vàng của Việt Nam. Ước tính, trung bình một năm sẽ có thêm 1 triệu người Việt đủ tuổi để bắt đầu thưởng thức bia và các nước uống có cồn khác. Bên cạnh đó, so với các nước châu Á khác như Ấn Độ, Indonesia, bia cũng được người Việt ưu ái hơn và là loại đồ uống không thể thiếu mỗi dịp thư giãn, tụ tập bên người thân, bạn bè.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, người tiêu dùng Việt ngày nay đặt ra những yêu cầu khắt khe, tìm kiếm nhiều lựa chọn phong phú và thú vị hơn cho trải nghiệm bia của mình. Để đáp ứng xu hướng này, Carlsberg Việt Nam luôn nỗ lực làm mới các lựa chọn, đồng thời mang đến những chiến dịch độc đáo, hấp dẫn cho người yêu bia.

- Tại Việt Nam, Carlsberg dần quen thuộc với người tiêu dùng qua các thương hiệu địa phương như Huda, Halida. Đâu là lợi thế của Carlsberg khi thâm nhập thị trường này?

- Năm 2022 đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch. Qua nửa thế kỷ, mối quan hệ song phương tiến tới thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, gắn kết khăng khít. Tôi nghĩ đó cũng là lợi thế để tập đoàn tiếp tục những bước tiến mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam.

Riêng về tập đoàn, Carlsberg là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên đầu tư vào Việt Nam từ năm 1993, đến nay đã gần 30 năm. Trong những năm này, chúng tôi từng bước thành lập công ty kinh doanh, nhà máy sản xuất tọa lạc tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, đồng thời ra mắt nhiều thương hiệu của Carlsberg Việt Nam như Carlsberg, 1664 Blanc, Tuborg, Somersby, Huda, Halida. 3 thập kỷ thấu hiểu và đồng hành cùng người dùng Việt là một lợi thế khác mà Carlsberg luôn trân trọng phát huy.

Bên cạnh đó, trong gần 30 năm này, Carlsberg Việt Nam theo đuổi chiến lược bản địa hóa (localization) để thích ứng tốt nhất với từng giai đoạn và mang lại sự gần gũi, thân thuộc cho người tiêu dùng Việt. Trong đó, các thương hiệu nội địa của chúng tôi được đầu tư bài bản và trở thành những nhãn hiệu có chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng. Như tại miền Trung, Huda là thương hiệu bia có tốc độ phát triển nhanh nhất trong 3 năm qua và luôn nhận sự chào đón từ người dân nơi đây.

- Trong giai đoạn sắp tới, Carlsberg có chiến lược hay sản phẩm nào để tiếp cận tệp khách hàng mới?

- Trong những năm trở lại đây, đại dịch Covid-19 và những thay đổi trong thói quen, chi tiêu đã tác động mạnh mẽ lên thị trường tiêu thụ bia toàn cầu. Thực tế cho thấy sự chênh lệch trong mức độ tăng trưởng giữa các nền kinh tế hay phân khúc khách hàng... đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận để mang những sản phẩm và trải nghiệm phù hợp đến người tiêu dùng.

Carlsberg cũng không nằm ngoài dòng chảy thị trường đó. Để phục vụ tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, chúng tôi không ngừng nghiên cứu, sáng tạo và mở rộng các dòng sản phẩm của mình. Trong những năm gần đây, chúng tôi không chỉ chú trọng đầu tư các dòng bia nội địa, mà còn mang những cái tên được ưa chuộng trên thị trường quốc tế như 1664 Blanc, Tuborg, Carlsberg... về Việt Nam, phục vụ nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng.

Gần đây nhất, nhân dịp kỷ niệm 175 năm thành lập tập đoàn, chúng tôi đã ra mắt dòng bia cao cấp Carlsberg Danish Pilsner, góp thêm một cái tên tiềm năng vào danh sách thương hiệu thuộc định vị cao cấp của Carlsberg tại thị trường Việt Nam. Mỗi bước tiến của Carlsberg - dù nhỏ hay lớn - đều có ý nghĩa quan trọng, với mong muốn trở thành bạn đồng hành thân thiết, cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn trong trải nghiệm thưởng bia và tìm hiểu văn hóa, lịch sử của những dòng bia quốc tế.

- Mỗi doanh nghiệp có tôn chỉ và mục tiêu hoạt động riêng. Carlsberg đi theo tôn chỉ nào để vững vàng trong ngành bia thế giới hơn 175 năm qua?

- Trong suốt hơn 175 năm phát triển, chúng tôi hướng đến “Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn”. Tại Việt Nam, mục tiêu này được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Chúng tôi mong muốn bên cạnh những điểm sáng về kinh doanh, Carlsberg Việt Nam sẽ là doanh nghiệp đồng hành cùng mọi người trong các hoạt động đóng góp cho cộng đồng, mang lại giá trị tích cực, góp phần cải thiện đời sống của người dân.

Song song trọng tâm phát triển bền vững, Carlsberg Việt Nam còn nỗ lực hỗ trợ kịp thời và thiết thực cho cộng đồng như chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”, hay các suất quà Tết cho các gia đình khó khăn vào mỗi dịp cuối năm. Mới đây, vào tháng 10, nhãn hiệu Huda đã trao tặng gói cứu trợ khẩn cấp cho hơn 3.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

- Ông có thể chia sẻ thêm về Sail’27 - chiến lược cho 5 năm tiếp theo của Carlsberg? Công ty có những cam kết gì về mục tiêu phát triển xã hội và phát triển bền vững?

- Chiến lược Sail'27 ra đời để tiếp nối chiến lược Sail'22 đã ghi nhận những thành tích đáng tự hào của tập đoàn trong giai đoạn qua, bất chấp những tác động của đại dịch Covid-19.

Với Sail’27, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên tăng trưởng tại các thị trường tiềm năng, cũng như tiếp tục chú trọng xây dựng những thương hiệu bia cao cấp. Cụ thể, thị trường châu Á đóng vai trò lớn đối với Carlsberg. Chúng tôi đã và đang khẳng định vị thế vững chắc của mình tại nhiều thị trường trọng điểm như Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam.

Tất nhiên, cam kết “Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn” vẫn là ưu tiên hàng đầu thông qua các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và theo đuổi sự bền vững. Với tôn chỉ này, chúng tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp cho nhân viên, khách hàng, người tiêu dùng và hướng đến toàn cộng đồng, song song đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Những nỗ lực của Carlsberg được thể hiện rõ nét ở chương trình “Together Towards Zero and Beyond”. Đây là một trong những chương trình trọng điểm của tập đoàn hướng tới phát triển bền vững với sáu mục tiêu lớn gồm: Không khí thải carbon, không khí thải canh tác, không chất thải bao bì, không dùng nước lãng phí, không uống thiếu trách nhiệm và không tai nạn lao động.

Với “Together Towards Zero and Beyond” và Sail’27, chúng tôi sẽ tạo ra mọi nỗ lực để giảm rủi ro, hoàn thành các mục tiêu chiến lược và cho thấy cam kết của tập đoàn đối với hành trình phát triển bền vững thông qua những mục tiêu, hành động cũng như kết quả cụ thể.