Việt Nam - Indonesia hướng tới đưa kim ngạch hai chiều đạt 15 tỷ USD

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Indonesia bắt tay trước khi tiến vào phòng hội đàm tại dinh tổng thống Indonesia. Ảnh: Trần Thường.

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Indonesia, vào ngày 22/12, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi sâu sắc, đánh giá những thành tựu trong quan hệ hai nước thời gian qua, đặt ra mục tiêu hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Tại buổi họp báo hôm 22/12, Tổng thống Joko Widodo cho biết hai bên đã thảo luận các kế hoạch để tăng cường Đối tác chiến lược ở tầm song phương và khu vực.

Về hợp tác song phương, ông Widodo cho biết hai bên đã thảo luận về tăng cường thương mại giữa hai nước. Với mục tiêu thương mại đạt 10 tỷ USD vào năm 2023, hai nước đã đạt được vào năm 2021, với thương mại năm đó đạt 11,06 tỷ USD .

Về bảo hộ đầu tư, Tổng thống Widodo đánh giá cao sự tin cậy của Chính phủ Việt Nam đối với các doanh nghiệp Indonesia đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Tính đến nay, Indonesia đã đầu tư 600 triệu USD trong 101 dự án tại Việt Nam.

Ông Widodo đánh giá cao cam kết của Chính phủ đã giải quyết một số vấn đề mà các nhà đầu tư Indonesia gặp phải, điều này sẽ thúc đẩy đầu tư trong tương lai.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu trong họp báo tại điện Bogor, Indonesia ngày 22/12. Ảnh: Việt Linh.

Về tăng cường hợp tác trong năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, Tổng thống Widodo khẳng định đây là lĩnh vực quan trọng, hoan nghênh thỏa thuận hợp tác trong năng lượng và khoáng sản.

Theo ông Widodo, điều này sẽ giúp thúc đẩy phát triển điện Mặt Trời, công nghệ hydro và mạng lưới điện thông minh. Indonesia cũng hoan nghênh hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Về tăng cường kết nối Việt Nam - Indonesia, Tổng thống Widodo nhận định phải duy trì dòng chảy thương mại và khách du lịch quay trở về mức trước đại dịch.

Do đó, cần mở thêm các chuyến bay thẳng giữa các trung tâm thương mại và du lịch hai nước. Các hãng hàng không của hai nước dự kiến hoàn tất các kế hoạch để mở các đường bay mới, từ Jakarta đến TP.HCM và ngược lại.

Về phía Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng đã đến thăm Indonesia. Chủ tịch nước nhất trí với phát biểu của Tổng thống Widodo về quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia, vượt qua nhiều thách thức, đưa hai nước trở thành đối tác quan trọng của nhau. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố.

Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch nước gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Indonesia về sự mất mát về người và của do trận động đất tại Tây Java ngày 21/11.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại điện Bogor, Indonesia ngày 22/12. Ảnh: Việt Linh.

Chủ tịch nước cho biết hợp tác kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch 11 tháng của năm 2022 đạt gần 13 tỷ USD , vượt so với cả năm 2021.

Hợp tác quốc phòng, an ninh, hợp tác biển đi vào chiều sâu. Hợp tác năng lượng, du lịch, văn hóa, giao thông vận tải, giáo dục và giao lưu nhân dân đang mở rộng, phát triển tốt đẹp.

Hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược vào năm tới, mở ra trang mới trong hợp tác hai nước.

Theo đó hai bên nhất trí: Thứ nhất, tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương.

Thứ hai, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược 2024-2028 một cách đầy đủ và toàn diện, cụ thể.

Thứ ba, hợp tác thương mại hai nước tăng vững chắc, đạt mục tiêu 15 tỷ USD và cao hơn vào trước năm 2028 theo hướng cân bằng và bền vững hơn. Hai bên nhất trí tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ và tăng cường các chuyến bay.

Thứ tư, tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, hợp tác biển; tăng cường kết nối giao lưu nhân dân giữa địa phương và doanh nghiệp.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về những phương hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là các diễn đàn của ASEAN, Liên Hợp Quốc, đồng thời chia sẻ quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại điện Bogor, Indonesia ngày 22/12. Ảnh: Việt Linh.

Việt Nam chúc mừng Indonesia hoàn thành xuất sắc vai trò chủ tịch G20 năm 2022 và cam kết ủng hộ mạnh mẽ Indonesia đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023. Việt Nam ủng hộ năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia với chủ đề: ASEAN - tầm vóc, tâm điểm của sự phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo nhất trí phối hợp thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát huy vai trò trung tâm, duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông; đảm bảo hòa bình, an toàn, an ninh tự do hàng hải và hàng không trên cơ sở Luật pháp Quốc tế và UNCLOS 1982.

Cũng trong dịp này, hai nhà lãnh đạo vui mừng chứng kiến nhiều văn kiện hợp tác được ký kết, giúp tạo động lực mới trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trên khu vực và thế giới.

Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Widodo và người dân Indonesia vì sự đón tiếp nồng hậu, ấm tình, thân thiết. Chủ tịch nước mong sớm đón Tổng thống Widodo và phu nhân thăm Việt Nam.