Việt Nam hiện có bao nhiêu công viên địa chất toàn cầu?

4. Đâu là một trong những tuyến khám phá tại Công viên địa chất Non nước Cao Bằng? Tuyến khám phá Phia Oắc

Tuyến khám phá Chư Sê

Tuyến khám phá Đạ Đờn Tuyến khám phá Phia Oắc - "Vùng núi của những đổi thay" đưa du khách theo hành trình hướng tây của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Các điểm dừng chân trên tuyến có di chỉ đại dương cổ, đồn Khai Phắt, hợp tác xã thêu hoa văn và in sáp ong của người Dao Tiền, mỏ thiếc Tĩnh Túc, đồn điền chè Kolia, khu rừng Trần Hưng Đạo, nhất là vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, với đỉnh Phia Oắc cao khoảng 1.935 m, mùa đông băng tuyết có thể phủ trắng. Ảnh: Nguyễn Kim Phương.