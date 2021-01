Việt Nam ghi nhận 9 người nhập cảnh mắc Covid-19 ngày đầu năm

Những người mắc mới (BN1466-1474) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa (3), Bình Dương (5) và Long An (1).

Bệnh nhân 1466-1468 đều là nam, có độ tuổi từ 35 đến 51. Ngày 25/12/2020, những người này từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả xét nghiệm lần một cùng ngày là âm tính. Các bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 vào 5 ngày sau tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Kết quả cho thấy họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 3 người này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, chuyến bay này có 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 1469-1473 có độ tuổi từ 29 đến 40. Những người này từ Đức nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VN30 ngày 30/12/2020, được cách ly tại tỉnh Bình Dương.

Kết quả xét nghiệm hôm qua tại Viện Pasteur TP.HCM xác định các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trường hợp còn lại là BN1474 (nam, 50 tuổi, có địa chỉ ở quận 7, TP.HCM). Ngày 29/12/2020, người đàn ông này từ Canada quá cảnh sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN405, được cách ly tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An và Viện Pasteur TP.HCM đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Theo bản tin của Bộ Y tế, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553.

Sáng nay (1/1), bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), thông báo tất cả trường hợp vừa được lấy mẫu xét nghiệm do liên quan ca nhập cảnh trái phép cho xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, từ 29/12 đến nay, TP.HCM chưa ghi nhận thêm bệnh nhân mắc Covid-19 và sự lây nhiễm trong cộng đồng từ những người vượt biên.

Tuy nhiên, trong dịp đầu năm mới, các cơ quan y tế kêu gọi những người nhập cảnh trái phép mạnh dạn khai báo y tế để được giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, vì sức khỏe cộng đồng. Người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Trên thế giới, vaccine mRNA Comirnaty Covid-19 do Pfizer và BioNTech sản xuất trở thành vaccine đầu tiên trên thế giới được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp.