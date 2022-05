Việt Nam đón xu hướng đại đô thị thông minh trên thế giới

Tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân của Internet of Things (IoT) và loạt công nghệ mới góp phần tạo nên kỷ nguyên của đại đô thị thông minh - smart city.

“Các đô thị thông minh ứng dụng IoT và trí tuệ nhân tạo để giải quyết vấn đề giao thông, xử lý rác thải, năng lượng,… đang bùng nổ tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương ", Jeremy Kelly - Giám đốc nghiên cứu toàn cầu của JLL - cho biết.

Xu hướng số hóa dẫn dắt thị trường bất động sản

Việc ứng dụng giải pháp thông minh vào quá trình quản lý và vận hành các khu đô thị trở thành xu hướng toàn cầu. Báo cáo "Thành phố thông minh: Kết nối con người, công nghệ địa ốc và bất động sản" của JLL chỉ ra trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và IoT tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các thành phố thông minh, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân.

Bộ phận quan trọng cấu thành nên đô thị thông minh là các tòa nhà thông minh - thị trường được Market Research dự đoán tăng từ 60,7 tỷ USD vào năm 2019 lên 105,8 tỷ USD vào năm 2024. Việc sử dụng các công nghệ thông minh, tiết kiệm năng lượng có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng của một tòa nhà 40-50%. Đây cũng là một trong nhiều lý do mà các doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân bắt tay vào đầu tư phát triển các tòa nhà thông minh, đồng thời tạo nên các đô thị thông minh quy mô lớn.

Nghiên cứu của CBRE cho thấy nhiều quốc gia đã xây dựng nền tảng để khai thác công nghệ thông minh, trong đó mức tăng trưởng nhanh rơi vào các siêu đô thị tại châu Á, nổi bật là Singapore.

Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là cốt lõi của sáng kiến đô thị thông minh.

Tại Việt Nam, đô thị thông minh dần phổ biến và ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng thị trường BĐS. Theo phân tích của nhóm nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về chuyển đổi Kỹ thuật số, lý do chính để các nhà phát triển địa ốc thúc đẩy số hóa sản phẩm là “tạo giá trị cho BĐS thương mại”.

Một lý do khác, các đô thị thông minh đạt tỷ lệ thanh khoản tốt. 84% người cho thuê nhà tham gia cuộc khảo sát của CBRE Research tin rằng sự đổi mới công nghệ thúc đẩy nhu cầu của người dân về dự án đô thị thông minh. Hơn thế, các dự án này được kỳ vọng thu hút khách thuê tiềm năng vì chi phí vận hành tương đối thấp.

Ở góc độ nhu cầu, Savills Việt Nam chỉ rõ khách hàng trong nước đặc biệt quan tâm đến tiêu chí an toàn và công nghệ từ hệ thống quản lý cũng như vận hành các tòa nhà thông minh (gồm hệ thống an ninh, kết nối Internet, điện và năng lượng).

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhóm dân cư thông minh, nhà ở thông minh và khu đô thị thông minh đang trở thành tiêu chuẩn mới của các thành phố hiện đại tại Việt Nam. JLL kỳ vọng trong tương lai, sự phát triển của các dự án BĐS tích hợp công nghệ thành phố thông minh là một yếu tố “bắt buộc”.

Aqua City - đô thị sinh thái thông minh nổi bật tại Việt Nam

Nằm tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM (mặt tiền Hương Lộ 2 - tuyến giao thông huyết mạch nối từ quốc lộ 51 đến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), Aqua City là một trong những khu đô thị được thành hình theo định hướng đô thị sinh thái thông minh hoàn chỉnh.

Điểm đặc biệt của Aqua City là ứng dụng giải pháp “Smart City” trong vận hành và quản lý đô thị dựa trên 4 tiêu chí : An ninh và công nghệ (giám sát bằng camera AI, thiết bị ngoại vi); Quản lý và tiết kiệm năng lượng (sử dụng năng lượng tái tạo, hệ thống giám sát và điều khiển iBMS); Môi trường sinh thái (cảm biến và cảnh báo các chỉ số môi trường vượt ngưỡng, hệ thống xử lý nước thải); Cộng đồng và tiện ích cư dân (hệ thống Wi-Fi và Wi-Fi Marketing, ứng dụng trên smartphone, tiện ích).

Aqua Security Center với hệ thống an ninh đa lớp tại Aqua City.

Nổi bật tại Aqua City là Aqua Security Center (quy mô hơn 7.000 m2) với hệ thống an ninh đa lớp, tích hợp công nghệ thông minh, hoạt động 24/7. Trung tâm này được ứng dụng AI vào hệ thống giám sát, với gần 2.000 camera (CCTV) bao phủ toàn bộ tuyến đường nội khu, điểm giao giữa đường nội khu và đường liên khu, dọc tuyến đường bờ sông và tất cả tiện ích tại khu đô thị. Hơn thế, phòng điều hành và hệ thống giám sát hình ảnh công nghệ Tivi Wall Controller của trung tâm giúp cảnh báo tức thì các rủi ro, nâng cao hiệu quả xử lý.

Song song tiện ích trung tâm an ninh hiện đại, các ứng dụng tích hợp trên smartphone cho phép cư dân kết nối dễ dàng với đơn vị vận hành, từ giám sát an ninh và cảnh báo, giải pháp đỗ xe thông minh đến hệ thống quản lý điện năng và chiếu sáng, tạo môi trường sống an toàn, tiện nghi.

Aqua City vận hành các tiện ích công cộng bằng năng lượng mặt trời.

Ngoài ra, hướng đến xây dựng đô thị xanh và phát triển bền vững, Aqua City tập trung vận hành các tiện ích công cộng bằng năng lượng mặt trời; hệ thống tưới cây tự động, xây dựng hệ thống thu gom, phân loại rác thải tại nguồn…

Thông qua hệ thống quản lý - vận hành hiện đại, cư dân tại đây được thừa hưởng những trải nghiệm tiện ích, đón đầu xu thế công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn sống trong cộng đồng văn minh.

Aqua City đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để tối ưu hóa hoạt động vận hành toàn khu.

Để hiện thực hóa mục tiêu chào đón những cư dân tinh hoa vào cuối năm nay, nhiều công trình tiện ích công nghệ và nhà ở tại Aqua City đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để tối ưu hóa hoạt động vận hành toàn khu, nâng tầm trải nghiệm cư dân và giúp Aqua City trở thành đô thị đáng sống bậc nhất phía đông TP.HCM.