Việt Nam đề xuất hợp tác sản xuất vaccine Covid-19 với Mỹ

Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị Mỹ hỗ trợ các nước Đông Nam Á tiếp cận vaccine và hợp tác với Việt Nam trong sản xuất vaccine ngừa Covid-19, theo TTXVN.

Ngày 5/4, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đã có cuộc điện đàm với Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Ami Bera. Trong cuộc điện đàm, Đại sứ Hà Kim Ngọc chúc mừng ông được tín nhiệm bầu lại đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương - Trung Á và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.

Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của Hạ nghị sĩ Bera đối với sự phát triển quan hệ Việt - Mỹ và các nước trong ASEAN.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc. Ảnh: TTXVN.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mỹ và lạc quan về triển vọng tích cực của quan hệ hai nước thời gian tới.

Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị Mỹ tăng cường hỗ trợ hơn nữa các nước Đông Nam Á tiếp cận với vaccine ngừa Covid-19 và hợp tác với Việt Nam về chuyển giao công nghệ, cấp phép, sản xuất vaccine, cũng như thúc đẩy hợp tác để bảo đảm chuỗi cung ứng hiệu quả, bền vững.

Về phần mình, Hạ nghị sĩ Ami Bera đánh giá cao thành công của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc phòng chống đại dịch Covid-19, nhất trí thúc đẩy hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng ổn định.

Hạ nghị sĩ Bera chia sẻ là một bác sỹ, ông rất hiểu nhu cầu bảo đảm tiếp cận vaccine cho tất cả mọi người và ghi nhận đề nghị của Việt Nam để trao đổi với chính quyền Mỹ về khả năng hợp tác giữa hai nước trong sản xuất vaccine.

Hạ nghị sĩ Bera nhất trí với đề nghị của Đại sứ Hà Kim Ngọc về việc hai nước duy trì đối thoại trên tinh thần xây dựng để giải quyết các vấn đề còn khác biệt, trong đó có việc Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ sớm kết thúc điều tra theo Điều khoản 301 và không có hành động nào bất lợi cho hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng bạo lực và kỳ thị người gốc Á, trong đó có người Việt Nam tại Mỹ, Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị Hạ nghị sĩ Ami Bera và chính quyền, Quốc hội các cấp, nhất là tại bang California có biện pháp hữu hiệu bảo đảm an ninh, an toàn, quyền tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm và các dịch vụ an sinh xã hội khác cho cộng đồng người Việt.

Hạ nghị sĩ Ami Bera cho biết ông phản đối những hành vi kỳ thị chủng tộc và cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các nước để giải quyết vấn đề này.

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Kim Ngọc và Hạ nghị sĩ Bera cũng đã trao đổi về thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Mỹ trong một số vấn đề quan trọng đối với khu vực.

Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá cao cam kết của Mỹ về việc duy trì các nguyên tắc căn bản để bảo đảm trật tự hàng hải dựa trên luật lệ, trong đó có tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); đề nghị chính quyền và Quốc hội Mỹ quan tâm, dành nhiều nguồn lực hơn nữa để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Mỹ - Mekong, nhất là sớm thực hiện một số dự án thí điểm.

Hạ nghị sĩ Ami Bera khẳng định Biển Đông là vùng biển quan trọng, đồng thời bảy tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây tại Biển Đông, ủng hộ việc bảo đảm tự do hàng hải, an ninh an toàn hàng hải, thượng tôn pháp luật và duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Hạ nghị sỹ khẳng định Mỹ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng thúc đẩy tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Myanmar.

Đáp lại lời mời của Đại sứ Hà Kim Ngọc, Hạ nghị sĩ Bera bày tỏ mong muốn sẽ đi thăm Việt Nam và khu vực ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Cuộc điện đàm nói trên tiếp nối một loạt các cuộc trao đổi, tiếp xúc gần đây của Đại sứ Hà Kim Ngọc và Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ với chính quyền Tổng thống Joe Biden và Quốc hội khóa 117 của Mỹ.

Thông điệp xuyên suốt các cuộc trao đổi là quyết tâm duy trì đà phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện, phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp hai nước cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.