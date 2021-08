Việt Nam có tổng cộng hơn 9.300 người tử vong vì Covid-19

Trong ngày 25/8, Việt Nam ghi nhận 335 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại 11 tỉnh, thành phố.

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các trường hợp tử vong trong ngày 25/8 được ghi nhận tại TP.HCM (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên - Huế (1), Tiền Giang (1).

Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349, chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc. Con số này cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Địa phương Số ca tử vong trong ngày TP.HCM 266 Bình Dương 31 Long An 16 Đồng Nai 13 Đà Nẵng 3 Hà Nội 1 Bến Tre 1 Bình Phước 1 Khánh Hòa 1 Thừa Thiên Huế 1 Tiền Giang 1

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đang điều trị hồi sức tích cực cho 749 trường hợp có diễn biến nặng. Bên cạnh đó, 27 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đang trong tình trạng nguy kịch, phải sử dụng tim phổi nhân tạo (ECMO).

Trong ngày 25/8, 7.646 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, qua đó nâng tổng số ca mắc được xuất viện tại Việt Nam lên 169.921 người.

24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 12.093, ghi nhận tại 36 tỉnh, thành phố. Trong đó, 7.321 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, tăng 1.296 người.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 381.363 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.879 ca nhiễm).

Việt Nam đang đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 (kể từ 27/4) với nhiều diễn biến phức tạp. Gần 2 năm sống chung với đại dịch, đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn..., đã trở thành thói quen của người dân để phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên, số ca mắc trong cộng đồng mỗi ngày vẫn được ghi nhận. Trong số đó, nhiều người không rõ nguồn lây.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho hay thực tế, những biện pháp này không phải ai cũng thực hiện đúng. Nhiều thói quen đang khiến chúng ta vô tình nhiễm SARS-CoV-2.