Việt Nam có thêm 11.586 ca mắc Covid-19 trong ngày mùng 4 Tết

Cả nước ghi nhận xu hướng tăng trở lại số trường hợp nhiễm nCoV sau ngày giảm liên tiếp. Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước với 2.756 ca mắc mới.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 11.586, ghi nhận tại 59 tỉnh, thành phố.

Số trường hợp khỏi bệnh trong ngày là 8.509. Tổng cộng 2.102.456 người đã khỏi Covid-19.

Số bệnh nhân qua đời là 84 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 102 ca.

Trong 24 giờ qua, 6.320 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Ca mắc tăng

10 địa phương có số lượng F0 cao nhất trong 7 ngày qua Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Hà Nội Bắc Ninh Đà Nẵng Bến Tre Thanh Hóa Quảng Nam Hải Phòng Nam Định Phú Thọ Bình Định Trung bình số F0 trong 7 ngày ca 2768 2233 818 656 453 447 439 399 371 324

Tính từ 16h ngày 3/2 đến 16h ngày 4/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.594 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 11.586 ca ghi nhận trong nước (tăng 3.011 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 7.062 ca trong cộng đồng).

Sau 6 ngày liên tiếp có số ca mắc mới giảm về ngưỡng 8.500 trường hợp, Việt Nam đã quay trở lại mức hơn 11.500 người dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội vẫn duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về số ca mắc trong thời gian dài vừa qua. Địa phương này có thêm 2.756 trường hợp nhiễm nCoV trong ngày mùng 4 Tết. Xếp sau lần lượt là Đà Nẵng (1.544 ca trong 2 ngày, Nam Định (620), Quảng Nam (594).





Theo thống kê của Bộ Y tế, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đắk Lắk (-198), Thanh Hóa (-186), Lạng Sơn (-114).

Trái lại, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Nam Định (+460), Quảng Nam (+238), Phú Thọ (+153).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.612 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.315.689 ca nhiễm, đứng thứ 31/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 23.463 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.308.602, trong đó, 2.099.639 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (514.390), Bình Dương (292.953), Hà Nội (142.433), Đồng Nai (99.926), Tây Ninh (88.460).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Về tình hình điều trị:

Trong ngày 4/2, Bộ Y tế công bố 8.509 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 2.102.456 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.213 ca, trong đó, 1.462 trường hợp thở oxy qua mặt nạ, 372 ca thở oxy dòng cao (HFNC), 61 ca thở máy không xâm lấn, 305 ca thở máy xâm lấn và 13 trường hợp can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 3/2 đến 17h30 ngày 4/2 ghi nhận 84 ca tử vong tại TP.HCM (5), trong đó có 2 ca chuyển đến từ An Giang và Kiên Giang.

Tại các tỉnh, thành phố khác: Hải Phòng (5), Thanh Hóa (5), Thừa Thiên Huế (5), Vĩnh Long (5), Bình Định (4), Khánh Hòa (4), Kiên Giang (4), Bạc Liêu (3), Bắc Ninh (3), Bến Tre (3), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (3), Hậu Giang (3), Hòa Bình (3), Quảng Ngãi (3), Tây Ninh (3), An Giang (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Dương (2), Cần Thơ (2), Đà Nẵng (2), Tiền Giang (2), Cà Mau (1), Gia Lai (1), Hải Dương (1), Long An (1), Nghệ An (1), Quảng Nam (1), Sóc Trăng (1), Trà Vinh (1).

Về tiêm vaccine:

Trong ngày 3/2, 6.320 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 181.665.411 liều, trong đó tiêm một mũi là 79.080.967 liều, tiêm mũi 2 là 74.187.748 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala) là 28.396.696 liều.





Mới đây, trong Nghị quyết số 12 của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, Bộ Y tế được yêu cầu chỉ đạo khẩn trương mua vaccine, tiêm cho trẻ em 5-12 tuổi và thúc đẩy sản xuất vaccine ngừa Covid-19 theo tinh thần nhanh nhất về thủ tục hành chính và bảo đảm các yêu cầu về khoa học, chuyên môn.

Bên cạnh việc khẩn trương xem xét, quyết định cho phép lưu thông, phân phối thuốc điều trị Covid-19, Bộ Y tế còn được giao khẩn trương hoàn thiện chương trình phòng chống dịch Covid-19 (2022-2023) trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 2.