Việt Nam có thể nhận hơn 16 triệu liều vaccine trong tháng 8, 9

Bộ trưởng Quốc phòng: Quân đội đã sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM

0 4161

Thủ tướng chỉ đạo dưới sự chỉ huy thống nhất của địa phương, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân; công an sẽ đảm bảo an ninh trật tự và góp phần an dân.