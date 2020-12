Việt Nam chi gần 18.000 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Bộ Tài chính cho biết đến nay, ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bộ Tài chính thông tin tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 11 ước đạt 108.940 tỷ đồng . Lũy kế thu 11 tháng năm 2020 ước đạt 1,26 triệu tỷ đồng , bằng 83,4% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu nội địa đạt 1,07 triệu tỷ đồng , bằng 84,4% dự toán, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ dầu thô ước đạt 31.500 tỷ đồng , bằng 89,5% dự toán, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2019; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 161.500 tỷ đồng , bằng 77,6% dự toán, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, tổng chi NSNN 11 tháng đạt 1,37 triệu tỷ đồng , bằng 78,4% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 80% dự toán; chi thường xuyên đạt 87,9% dự toán.

Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Ảnh: Duy Hiệu.

Bộ Tài chính cho biết đến nay, NSNN đã chi khoảng 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ngân sách trung ương đã sử dụng hơn 4.540 tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn châu Phi (trong đó hỗ trợ 9 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão, lũ và 11 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa đá, dông lốc, lũ quét, sạt lở đất tổng số tiền 1.630 tỷ đồng ).

Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp gần 32.950 tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Nguồn thu ngân sách hụt giảm, song nhờ chủ động trong điều hành nên cân đối ngân sách trung ương và ngân sách của các địa phương vẫn được đảm bảo. Tính đến hết tháng 11, Bộ Tài chính đã phát hành được gần 290.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,81 năm, lãi suất bình quân 2,9%/năm.

Bộ Tài chính cho biết trong tháng cuối năm sẽ tiếp tục tổ chức điều hành các giải pháp thu nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2020; tăng cường quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng trong điều kiện thu NSNN giảm, một số khoản chi phát sinh tăng lớn, nên để đảm bảo cân đối NSNN, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục triệt để tiết kiệm chi. Chính phủ đã kiên quyết cắt tối thiểu 70% công tác phí trong nước, nước ngoài, tiết kiệm thêm 10% kinh phí thường xuyên ngoài lương và các khoản tiết kiệm khác, với số tiền tiết kiệm được khoảng 17.400 tỷ đồng .

Năm 2020, việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN chịu tác động nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên, vẫn đảm bảo được yêu cầu chi tiêu cho các nhiệm vụ quan trọng, kể cả các nhiệm vụ cấp bách phát sinh.