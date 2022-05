Viết một tiểu thuyết, nhà văn nhận nhuận bút bằng lương 5 năm

Câu 5: Tuần báo Ngày nay trả Tô Hoài bao tiền nhuận bút khi in truyện ngắn Mê gái (Con gà mái ri) trên trang nhất? Không trả nhuận bút, không cho báo biếu

Chỉ cho 1 tờ báo biếu

5 đồng

10 đồng Trong cuốn Những gương mặt, nhà văn Tô Hoài cho biết tờ tuần báo Ngày nay của Tự lực văn đoàn đã in truyện ngắn Mê gái (Con gà mái ri) của ông lên trang nhất. Nhà văn Khái Hưng ra tiếp, bắt tay ông thật chặt mà cũng chẳng trả xu nào và không cho tác giả được một tờ báo biếu. Lý do theo Tô Hoài là: Tự dưng ông gửi bài cho tôi chứ tôi không mời ông viết. Thế là ông cần tôi, thì không lẽ gì tôi lại trả tiền ông.