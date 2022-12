Viết lách để chữa lành

Các nghiên cứu chứng minh rằng viết biểu cảm giúp giảm căng thẳng, lo lắng và triệu chứng trầm cảm, cải thiện hiệu suất làm việc và tăng cường sự tập trung, tư duy mạch lạc.

Một bài xã luận gần đây trên tờ New York Times Sunday Review đã chứng minh rằng viết lách có thể chữa lành chấn thương tâm lý của chúng ta. Và nhà văn Deborah Siegel-Acevedo, huấn luyện viên trưởng tại Girl Meets Voice Inc & Bold Voice Collaborative, cũng đồng ý với điều này.

Kiểu viết chi tiết, có định hướng nhất định không chỉ giúp ta xử lý những căng thẳng phải trải qua, nó còn có khả năng làm giảm huyết áp, tăng cường hệ thống miễn dịch và tăng cường sức khỏe nói chung.

Viết văn biểu cảm có thể giúp giảm căng thẳng, lo lắng và triệu chứng trầm cảm, cải thiện hiệu suất làm việc và tăng cường giấc ngủ, khiến ta tập trung và tư duy rõ ràng hơn.

Giá trị của viết lách

Tác động của viết lách như một công cụ chữa bệnh đã được ghi chép đầy đủ. James Pennebaker, nhà tâm lý học xã hội tại Đại học Texas ở Austin, đã nghiên cứu tác động của một kiểu viết nào đó đối với sức khỏe tâm thần vào năm 1986.

Kể từ đó, hơn 200 nghiên cứu đã báo cáo rằng "viết về cảm xúc" có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

Trong các nghiên cứu cổ điển, những đối tượng viết về các biến động cá nhân khoảng 15 phút mỗi ngày trong vòng 3-4 ngày cho biết ít lo lắng hơn, giảm các triệu chứng lo lắng.

Thực hành viết biểu cảm có hiệu quả tích cực với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: Rodnae Productions/Pexels.

Theo nghiên cứu năm 2019, một can thiệp bằng viết lách kéo dài 6 tuần giúp tăng khả năng phục hồi và giảm các triệu chứng trầm cảm, căng thẳng nhận thức và suy ngẫm trong số những người báo cáo chấn thương trong năm qua.

35% những người tham gia với các dấu hiệu có khả năng bị trầm cảm lâm sàng khi bắt đầu đã giảm hẳn các dấu hiệu.

Khi đối mặt với suy thoái kinh tế và phân biệt chủng tộc, một số người “không được khuyến khích nói ra theo cách cởi mở và trung thực về sự căng thẳng và thất vọng của họ” vì sợ hãi, hoặc cảm giác tội lỗi.

Những người từng chịu tổn thất nặng nề - bị mất thu nhập, người thân, niềm hạnh phúc - có thể không muốn trò chuyện về mất mát đó một cách ngẫu nhiên với đồng nghiệp.

Nhưng những gì khó diễn đạt bằng lời nói có thể dễ dàng bày tỏ hơn bằng cách viết chúng ra trên giấy.

Theo một nghiên cứu của 4 chuyên gia Emily Round, Mark Wetherell, Vicki Elsey và Michael A. Smith, một khóa học "viết biểu cảm tích cực" - nghĩa là viết cụ thể về những trải nghiệm cực kỳ tích cực - trong 3 ngày liên tiếp không chỉ giảm "trạng thái lo lắng" ngay lập tức sau khi viết mà còn cải thiện sức khỏe liên quan đến công việc và sự hài lòng trong 4 tuần sau đó.

Các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu tác động của viết biểu cảm đối với công việc, và nhận thấy rằng nó thậm chí có thể nâng cao chất lượng công việc và tính sáng tạo tại văn phòng.

"Sáng tạo là phản ứng cơ bản của con người đối với chấn thương và là hệ thống phòng thủ khẩn cấp tự nhiên", Louise DeSalvo viết trong cuốn "Writing as a Way of Healing: How Telling Our Stories Transforms Our Lives" (tạm dịch: Viết để chữa lành: Cách kể chuyện của ta thay đổi cuộc sống của ta).

Cách viết chữa lành

Viết biểu cảm được định nghĩa rộng là kiểu viết giúp chúng ta hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Các nhà văn thành danh biết điều này bằng trực giác. Joan Didion viết: "Tôi không biết mình nghĩ gì cho đến khi viết ra. Viết biểu cảm có thể có vô số hình thức, bao gồm viết nhật ký, hồi ký, thơ, thậm chí cả ý kiến ​​​​hoặc phân tích. Nhưng việc bạn viết gì không quan trọng bằng viết như thế nào".

Viết chữa lành cho phép ta trở thành tác giả của câu chuyện cuộc đời mình. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Theo các nhà nghiên cứu, bài viết lành mạnh nhất phải tuân theo một tập hợp các thông số sáng tạo. Và quan trọng nhất, nó có thể chỉ dành cho bạn.

Bài viết phải chứa chi tiết cụ thể, xác thực, rõ ràng. Người viết cần liên kết cảm xúc với các sự kiện trên trang giấy. Cách viết như vậy cho phép một người kể ra câu chuyện hoàn chỉnh, phức tạp, mạch lạc, có mở đầu, thân bài và kết thúc.

Trong kể chuyện, cách viết như vậy biến người viết từ một nạn nhân thành một nhân vật mạnh mẽ hơn: một người kể chuyện có khả năng quan sát. Khi viết ra câu chuyện cá nhân, chúng ta nắm quyền tác giả của cuộc đời mình.

Nếu bạn quan tâm đến việc thử áp dụng viết lách như một công cụ để chữa lành, thì đây là 3 cách thực hành, kèm theo gợi ý, để giúp bạn bắt đầu.

1. Đừng ngần ngại

Hãy nhớ rằng bài viết là dành riêng cho bạn, đó là điều đầu tiên và quan trọng nhất. Đừng lo lắng về ngữ pháp hoặc chính tả. Đừng sợ người khác đánh giá rằng bạn viết tốt hay không.

Bạn có thể đặt đồng hồ trong khoảng 10 phút và viết liên tục, tự do để phản hồi suy nghĩ của mình. Không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ viết ra bất kỳ điều gì bạn nghĩ, những cụm từ, điều gì đó muốn nói ra.

2. Không chi tiết nào là quá nhỏ, không cảm xúc nào là quá lớn

Gina DiPonio, cựu giám đốc chương trình của UChicago Writer's Studio, khuyên chúng ta nên đi sâu vào chi tiết.

"Để bày tỏ được cảm xúc và phản ánh sự thật trong trải nghiệm cá nhân, hãy để tâm trí mình đi sâu vào những khoảnh khắc chi tiết, cụ thể. Điều quan trọng nằm ở chi tiết, vì nó biến mọi thứ trở thành thực tế. Bạn sẽ thấy rằng chi tiết nhỏ nhất phản ánh sự thật hoặc cảm xúc lớn nhất", DiPonio bày tỏ.

3. Tiến đến sự sâu sắc

Khi thế giới xung quanh thay đổi, chúng ta cũng đổi thay. Có những thứ quan trọng, hoặc không có nhiều ý nghĩa trong sự vận hành đó. Nhưng tất cả đều giúp ta có được bài học về chính mình.

Hãy tiếp cận những bài học đó khi bạn viết. Con người là cỗ máy tạo ra ý nghĩa và viết lách là một cách tự nhiên để đạt được điều đó.

Dưới đây là một ví dụ từ Lisa Ventura, sinh viên đã tham gia workshop phi hư cấu về chủ đề "Voice the Pandemic", được rút ra từ một tác phẩm cuối cùng đã được xuất bản trên Slate:

"Khi đại dịch tiếp diễn, dường như là vô tận, tôi đã rèn luyện bản thân mỗi ngày để trở nên đồng cảm hơn. Dù muốn ôm mối hận vì những sai lầm của cha tôi, nhưng tôi cũng biết rằng Covid-19 có thể cướp đi ông ấy hoặc bất kỳ ai bất cứ lúc nào, và trong lúc đó, tôi cần ban cho ông ấy ân sủng hoặc sự tha thứ mà ông ấy xứng đáng được nhận…."