Việt Hương bị méo mặt, phải châm cứu

Trao đổi với Zing, Việt Hương chia sẻ sáng 5/4, sau khi ngủ dậy, cô phát hiện một bên mặt bị méo, toàn thân ớn lạnh. Chồng cô - nhạc sĩ Hoài Phương - đã liên lạc với các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy để hỏi thăm về bệnh tình của Việt Hương.

Sau đó, Việt Hương được bác sĩ đến nhà riêng thăm khám và tiến hành điều trị bằng phương pháp châm cứu.

"Tôi rất lo lắng khi một bên mặt mình bị méo. Đến chiều nay, tôi phải châm cứu và hơ ngải cứu để đỡ giật. Bác sĩ nói may mắn vì phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe", Việt Hương nói.

Nghệ sĩ chia sẻ thời gian qua, cô thường xuyên cảm thấy cơ thể bị lạnh. Lý do xuất phát từ việc cô vừa hoàn thành xong 35 ngày quay phim ở Cà Mau cho dự án điện ảnh Ma da.

"Hầu như tôi phải dầm nước mỗi ngày ít nhất 6 tiếng để quay phim. Vì vậy, sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Tôi thường xuyên bị đau bụng, mất cột hơi. Bác sĩ cho biết thời gian tới, tôi vẫn phải tiến hành châm cứu kết hợp điều trị bằng phương pháp đông y để ổn định sức khỏe", nghệ sĩ nói.

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ hài đắt show phim ảnh, game show của showbiz Việt. Sau lần hôn nhân đầu đổ vỡ, cô lập gia đình lần 2 với nhạc sĩ Hoài Phương. Trải qua 18 năm chung sống, Việt Hương cho biết cả hai có sự đồng cảm và chia sẻ. Cặp nghệ sĩ có một con gái chung.

Những năm qua, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Việt Hương tích cực làm từ thiện. Trong một bài phỏng vấn trên Zing, Việt Hương chia sẻ: "Đối với tôi, niềm vui được chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương quý giá hơn những món đồ hàng hiệu. Tôi từng sử dụng chiếc túi giá 4.000 USD nhưng giờ không mua nữa. Thực tế, tôi không sử dụng tới, đi sự kiện, lại đưa cho trợ lý giữ dùm. Số tiền đó tôi có thể giúp đỡ được nhiều người".

