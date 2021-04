Viên Vịnh Nghi tái hợp TVB sau 10 năm rời đài

Nữ nghệ sĩ được Phó tổng giám đốc Tăng Chí Vỹ và Vương Tổ Lam mời ghi hình show truyền hình mới của TVB. Cô cho biết sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài nếu được trao cơ hội.

Ngày 3/4, HK01 đưa tin Viên Vịnh Nghi là khách mời trong tập đầu tiên của show tạp kỹ mới Sound of Mothers Every Day trên sóng TVB. Chương trình do hoa hậu Trần Khải Lâm, Dư An An và La Mẫn Trang dẫn dắt.

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm rời đài, Hoa hậu Hong Kong 1990 có dịp trở lại làm việc và đặt chân vào trụ sở TVB.

Trả lời phỏng vấn của On, Viên Vịnh Nghi cho biết đích thân Phó tổng giám đốc Tăng Chí Vỹ và Giám đốc sáng tạo Vương Tổ Lam đã mời cô đến ghi hình. Do không muốn phụ lòng đàn anh và đàn em trong nghề, người đẹp quyết định nhận lời.

Viên Vịnh Nghi trở lại TVB sau 10 năm ngừng cộng tác. Ảnh: HK01.

Khi được hỏi liệu có tiếp tục hợp tác với TVB trong tương lai, Viên Vịnh Nghi vui vẻ gật đầu và cho hay: "Nếu có cơ hội tôi, dĩ nhiên tôi sẽ cân nhắc. Phải nói trước rằng tôi không muốn làm việc với ông xã Trương Trí Lâm đâu, đặc biệt trong các dự án phim ảnh".

Viên Vịnh Nghi gia nhập showbiz từ năm 18 tuổi. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1990, cô được TVB o bế. Nhờ những bộ phim như Tân bất liễu tình, Kim chi ngọc diệp, cô vươn tầm ngôi sao tại Hong Kong trong thập niên 1990. Người đẹp từng hai lần trở thành "Ảnh hậu" danh giá ở Kim Tượng.

Viên Vịnh Nghi (giữa) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong của TVB năm 18 tuổi và nhận được sự ưu ái từ lãnh đạo đài. Ảnh: On.

Từ năm 2011, Viên Vịnh Nghi chuyển hướng phát triển sang thị trường Trung Quốc đại lục và ngừng cộng tác với TVB. Hiện tại, nữ diễn có cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp viên mãn. Ở tuổi U50, cô vẫn chứng minh vị thế ngôi sao trong giới giải trí.