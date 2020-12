Viện trưởng VKSND huyện cùng cấp dưới bị kỷ luật vì gây oan sai

Người đứng đầu VKSND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cùng cấp dưới bị kỷ luật cảnh cáo vì gây oan sai cho 2 công dân.

Sáng 8/12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông đã thông báo thi hành kỷ luật một số đảng viên vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong công tác.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Công Trường, Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong; nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tuy Đức.

Ông Trường trong thời gian làm Viện trưởng VKSND huyện Tuy Đức đã thiếu trách nhiệm, thiếu thận trọng khi thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chủ trì việc duyệt án, kết luận mức án truy tố. Từ đó, cơ quan tố tụng gây oan sai đối với ông Nguyễn Văn Võ, bà Nguyễn Thị Thưởng (ngụ huyện Tuy Đức).

Vợ chồng ông Võ tại buổi công khai xin lỗi. Ảnh: D.P.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy cũng kỷ luật cảnh cáo ông Đinh Tiến Hòa, Phó viện trưởng VKSND huyện Đắk Mil; nguyên Phó viện trưởng VKSND huyện Tuy Đức.

Ông Hòa với trách nhiệm là Viện phó VKSND huyện Tuy Đức đã thống nhất với cuộc họp liên ngành để khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam dẫn đến truy tố, xét xử, kết án sai đối với 2 công dân trên.

Trước đó, từ một giao dịch dân sự mua bán đất, ông Phạm Văn Quân, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức, cho rằng vợ chồng ông Võ có dấu hiệu phạm tội hình sự nên ký quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án, chuyển hồ sơ sang công an điều tra.

Sau đó, ông Võ bị khởi tố, bắt tạm giam 7 tháng và bị tuyên phạt 2 năm tù; bà Thưởng bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Điều đáng nói ông Quân đã "ôm sô" xét xử hình sự đối với vụ án này, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, dù các bị cáo và luật sự yêu cầu thay đổi thẩm phán.

Ngày 5/6, TAND huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với vợ chồng ông Võ.