Viện Hàn lâm lục đục vì Will Smith

Nhiều thành viên AMPAS cho rằng việc thu hồi tượng vàng của Will Smith là trừng phạt nặng. Lỗi của nam diễn viên không là gì so với các trường hợp vướng cáo buộc tình dục.

Theo Daily Star, ban giám đốc của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) đang băn khoăn về việc liệu có nên thu hồi giải Oscar của Will Smith sau hành động của anh tại lễ trao giải ngày 27/3 hay không.

Gần hai tuần từ ngày xảy ra vụ việc gây xôn xao truyền thông, nội bộ hội đồng quản trị Viện Hàn lâm đang chia rẽ. "Có ít nhất hai cuộc họp online và hàng loạt cuộc gọi trong các nhóm nhỏ khác nhau suốt 10 ngày qua. Họ chưa thống nhất về quyết định", một người trong cuộc nói với The Sun.

Theo thông báo của người đứng đầu David Rubin, AMPAS ra quyết định kỷ luật Will Smith vào 9h sáng 8/4 thay vì ngày 18/4 được lên lịch trước đó. Nhưng giờ đây, các thành viên hơn 9.000 người với hàng trăm nhóm nhỏ hoàn toàn bị chia cắt.

Người trong cuộc nói một số thành viên trong ban giám đốc không đồng ý thu hồi tượng vàng của Will Smith. Họ đưa ra luận điểm nhiều người bị cáo buộc tình dục như Harvey Weinstein, Roman Polanski chưa bao giờ bị thu hồi tượng vàng, trong khi lỗi của Will Smith rất nhỏ so với họ.

Hình ảnh Chris Rock và Will Smith trong quá khứ. Ảnh: Getty.

"Sự đồng thuận về việc thu hồi tượng vàng sẽ rất điên rồ và đạo đức giả", nguồn tin nói thêm.

Ngày 6/4, Hollywood Reporter đưa tin ban giám đốc của Viện Hàn lâm dời ngày kỷ luật Will Smith sớm hơn dự kiến sau khi nam diễn viên viết thư xin rời AMPAS.

"Kính gửi ban giám đốc. Tôi yêu cầu mở cuộc họp hội đồng quản trị để giải quyết các biện pháp trừng phạt Will Smith. Khi Will Smith quyết định rời Viện Hàn lâm ngày 1/4, việc đình chỉ và trục xuất không còn khả thi. Vì lợi ích của những người liên quan, vụ việc phải giải quyết sớm", David Rubin viết trong thư.

Nguồn tin của Hollywood Reporter cho biết hiện Will Smith không có quyền bỏ phiếu cho giải Oscar, song anh vẫn còn cơ hội tham dự lễ trao giải hoặc được đề cử nếu có vai diễn ấn tượng. Quyết định cuối cùng được đưa ra ngày 18/4.

Sau vụ việc, hàng loạt dự án liên quan đến WIll Smith phải tạm dừng. Nguồn tin của US Weekly cho biết nam diễn viên cảm thấy lo lắng trước tình hình hiện tại.

"Nỗi sợ hãi lớn nhất của Will là sự nghiệp bị hủy hoại hoàn toàn. Anh ấy không thể làm gì khác ngoài việc ngồi lại, chấp nhận hình phạt và cố gắng chuộc lỗi bằng mọi cách có thể", nguồn tin nói.