Viện Hàn lâm kỷ luật Will Smith

Ngày ra quyết định kỷ luật Will Smith sau sự việc ở Oscar 2022 được dời sang 8/4 thay vì ngày 18/4 được lên lịch trước đó.

Theo Hollywood Reporter, ban giám đốc của Viện Hàn lâm (AMPAS) quyết định dời ngày kỷ luật Will Smith lên sớm hơn so với dự kiến. Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra lúc 9h sáng ngày 8/4 (giờ Mỹ). Số phận, giá trị của Will Smith với Viện Hàn lâm sẽ được định đoạt sau cuộc họp quy mô lớn này.

"Kính gửi ban giám đốc. Tôi yêu cầu mở cuộc họp hội đồng quản trị để giải quyết các biện pháp trừng phạt Will Smith. Ngày 18/4 được định ra theo luật pháp California và Tiêu chuẩn ứng xử của AMPAS. Quy trình làm việc của chúng tôi bao gồm khả năng đình chỉ hoặc trục xuất ông Smith khỏi tư cách thành viên. Chúng tôi phải thông báo cho Smith trước 15 ngày để ông có thể phản hồi bằng văn bản", ông David Rubin - Chủ tịch Viện Hàn lâm - viết trong thư.

Cú tát trở thành một trong những khoảnh khắc đáng quên tại lễ trao giải Oscar. Ảnh: Getty.

Khi Will Smith quyết định rời Viện Hàn lâm ngày 1/4, việc đình chỉ và trục xuất nam diễn viên không còn khả thi. Thời hạn quy định của pháp luật cũng không được AMPAS tiếp tục áp dụng. Vì lợi ích của những người liên quan, vụ việc phải giải quyết sớm, theo lời ông David Rubin.

Theo Hollywood Reporter, Viện Hàn lâm vẫn tiếp tục tham khảo ý kiến các thành viên trong hội đồng từ ngày Will Smith xin rời AMPAS. Sau thư từ chức, tài tử King Richard không còn là thành viên của viện, không có quyền bỏ phiếu cho giải Oscar. Song, nam diễn viên vẫn có thể tham dự lễ trao giải, được đề cử nếu có vai diễn ấn tượng.

Điều đáng nói, Will Smith có thể giữ lại tượng vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc năm 2022.

Hàng loạt dự án của Will Smith phải tạm ngừng sản xuất. Ảnh: AP.

Tại sự kiện Oscar 2022, Will Smith lên sân khấu tát Chris Rock sau khi nam danh hài có trò đùa nhắm vào vợ anh. Vụ việc gây ra làn sóng tranh cãi khắp các diễn đàn. Hollywood phản đối hành động bạo lực của Smith trên sóng truyền hình toàn cầu.

Will Smith sau đó đưa ra nhiều lời xin lỗi và xin từ chức khỏi tư cách là thành viên của Viện Hàn lâm. Song, nam diễn viên vẫn bị quay lưng với hàng loạt dự án có nguy cơ xếp xó, trong đó có Fast and Loose và bộ phim tiểu sử về cuộc đời của anh.