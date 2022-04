Viện Hàn lâm bị chỉ trích sau phát ngôn về Will Smith

Ban tổ chức Oscar cho biết đã yêu cầu Will Smith ra ngoài sau khi anh tát Chris Rock. Nam diễn viên từ chối lời đề nghị.

Ngày 30/3, Viện Hàn lâm (AMPAS) thông tin về sự cố ở lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Trong thông báo, AMPAS cho biết họ đã yêu cầu Will Smith rời khỏi buổi lễ sau khi sự cố xảy ra, nhưng bị nam diễn viên từ chối.

Sau phát ngôn này, Viện Hàn lâm bị chỉ trích. Theo Independent, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức đã không dứt khoát và mạnh mẽ trong việc yêu cầu Will Smith rời khỏi chỗ ngồi. Chưa kể, ngay sau đó, Will Smith vẫn lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar.

Will Smith khóc khi phát biểu nhận giải tại Oscar. Ảnh: Getty.

"Phải chăng an ninh tại lễ trao giải Oscar quá lỏng lẻo, nên không thể khống chế một người vừa lao lên sân khấu đấm người khác? Có vẻ không hợp lý", một tài khoản Twitter đặt câu hỏi. Tài khoản khác nêu ý kiến: "Tôi chẳng lạ gì với sự thiếu quyết đoán của các lãnh đạo Viện hàn lâm hiện nay. Song nếu họ yêu cầu một cách dứt khoát mà vẫn thất bại thì thật tệ".

Nguồn tin từ TMZ khẳng định Viện Hàn Lâm nói dối. TMZ cho biết đã tham khảo thông tin từ một vài người có mặt ở sự kiện trao giải ngày 27/3. Theo đó, sau cú tát chấn động, ban tổ chức thảo luận ở khu vực hậu trường cùng người đại diện của Will Smith. Họ bất đồng ý kiến và không thể thống nhất.

TMZ thông tin thêm trong thời gian quảng cáo, nhà sản xuất chương trình Oscar, Will Packer, đã gặp Will Smith và nói không muốn nam diễn viên rời khỏi khán phòng. Đó là lý do nam diễn viên có thể ở lại.

Cũng theo trang này, nếu Viện Hàn lâm quyết đẩy Will Smith ra ngoài bằng mọi cách, lực lượng an ninh có thể can thiệp.

Hiện, vụ việc Will Smith tát Chris Rock vẫn gây tranh cãi trong giới nghệ sĩ cũng như khán giả. Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục họp bàn để đưa ra phương án kỷ luật Will Smith. "Tại cuộc họp hội đồng tiếp theo vào ngày 18/4, Viện Hàn lâm có thể đưa ra bất kỳ hành động kỷ luật nào, bao gồm đình chỉ, trục xuất hoặc áp dụng biện pháp trừng phạt khác theo quy định của Quy chế và tiêu chuẩn ứng xử" - trích thông báo từ AMPAS.

Về phía Chris Rock, trong buổi biểu diễn vào tối 30/3 tại Mỹ, diễn viên hài lần đầu lên tiếng về vụ ồn ào. Chris Rock ngầm ám chỉ anh chưa nói chuyện với Will Smith sau mâu thuẫn ở Oscar. Anh nói: "Tôi đang xử lý những gì đang xảy ra. Tôi sẽ nói tất cả một cách nghiêm túc vào lúc nào đó".