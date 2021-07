Nạn phân biệt giới tính suýt xóa sổ chiếc vali kéo

Ngành công nghiệp du lịch từng quan niệm vali kéo chỉ dành cho phụ nữ.

Vali ra đời khá lâu và gắn liền với sự phát triển của ngành du lịch, khách sạn. Tuy nhiên, ngay cả trước khi Mỹ thành công đặt chân lên mặt trăng, những chiếc vali có bánh vẫn chưa được phát minh.

Thực tế, phát mình này ra đời trễ như vậy do nạn phân biệt giới tính lúc bấy giờ. Những người đàn ông không muốn bản thân trông ẻo lả khi kéo vali thay vì xách chúng trên tay.

Những chiếc vali cồng kềnh không có bánh xe phổ biến những năm 1940. Ảnh: Unsplash.

Theo Katrine Marçal, tác giả cuốn sách How Good Ideas Get Ignored in an Economy Built for Men, mãi đến năm 1972 vali kéo mới được phát minh.

Tuy nhiên, từ những năm 1940, các du khách nữ đã phải nhờ tới những chiếc bánh xe nhỏ để có thể di chuyển hành lý của họ, điều này khiến nhân viên nhà ga xe lửa không hài lòng.

Năm 1967, một phụ nữ ở Leicestershire đã viết một lá thư cho tờ báo địa phương. Bức thư phàn nàn việc người soát vé xe buýt buộc cô mua thêm vé cho chiếc vali của mình với lý do "bất cứ thứ gì trên bánh xe đều được coi như xe đẩy". Cô tự hỏi mình sẽ bị tính phí với tư cách là một hành khách hay một xe đẩy nếu cô lên xe buýt với đôi giày trượt patin.

Sự kỳ thị này tồn tại lâu đến nỗi ngay cả sau khi chiếc vali kéo được cấp bằng sáng chế và có mặt trên thị trường, các nhà phát minh phải tốn 15 năm để có thể thuyết phục đàn ông dùng và khiến chúng trở nên phổ biến.

Những chiếc vali kéo hiện nay đã được sử dụng rộng rãi, không còn những định kiến về giới tính. Ảnh: Unsplash.

Lúc bấy giờ, họ cho rằng hành động kéo vali của một người đàn ông là không nam tính. Phụ nữ cũng không đủ khỏe để xách chúng, do đó họ mới là những người duy nhất làm được điều đó.

Cùng với đó, ngành công nghiệp du lịch cũng quan niệm phụ nữ thường không đi một mình. Họ luôn đi cùng đàn ông, những người này đảm nhiệm việc xách hành lý. Đây là lý do vali kéo từng bị đánh giá là không có tiềm năng thương mại.

Đến những năm 1980, ngày càng có nhiều phụ nữ đi du lịch một mình, cùng hình ảnh các chàng trai sử dụng vali có bánh xe ở khắp sân bay trên thế giới, điều này đã xóa bỏ quan điểm sai lệch về giới tính trước kia.

Từ đó, những chiếc bánh xe là thiết kế phải có trên mỗi chiếc vali, và các thương hiệu liên tục thay đổi kiểu dáng, mẫu mã và chất liệu để da dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng.