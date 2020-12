00:37

Hilux phiên bản 2020 có thiết kế bề ngoài hầm hố hơn, điều những phiên bản trước chưa làm được, trang bị công nghệ an toàn mới nhất của Toyota toàn cầu mang tên TSS, mang đến sự an toàn tối đa, ngăn tai nạn đáng tiếc, giúp người lái an tâm trên mọi hành trình.