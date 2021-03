Địa điểm ăn uống

Try It Out là nhà hàng gia đình phục vụ món phở lâu năm ở New Zealand. Nồi nước dùng được nấu trong 10-12 tiếng, đầu bếp thường xuyên điều chỉnh nhiệt độ để món ăn thơm ngon nhất.